De monarchie is een soapopera, vindt de nieuwe koning

Het grootste probleem van de Britse monarchie, vertelde een bekende van Charles een aantal jaar geleden, is Charles zelf. Wie de nieuwe koning heeft ontmoet, roemt hem. Wie hem niet kent, vindt hem een excentrieke en eigenwijze sul. Hij wordt door de Britten wel aardig gevonden, maar is weinig populair.

Het is de reden dat de afgelopen jaren regelmatig de vraag opkwam of het koningschap niet een generatie moest overspringen. Of de populaire William en zijn net zo populaire echtgenote Catherine niet koning en koningin zouden moeten worden na de dood van Elizabeth II.

Maar Charles heeft té lang op deze baan gewacht. Hij was de langstzittende troonpretendent in de Britse geschiedenis, de eeuwige understudy die naar verluidt al precies weet hoe zijn kroning eruit moet komen te zien. Eerder dit jaar verving hij Elizabeth vanwege haar broze gezondheid al bij de jaarlijkse opening van het parlement. En hoewel hij zijn moeder in het aantal jaren op de troon niet zal kunnen evenaren, wil hij wel graag een tijdje de scepter zwaaien en zijn stempel op de monarchie drukken. Zijn grootste angst, zei dezelfde bekende van Charles, is dat zijn regering daarvoor te kort zal zijn. De vraag is dus vooral: hoe snel draagt hij de troon over aan William?

Charles Philip Arthur George (14 november 1948) is sinds 1952, toen zijn moeder koningin werd, troonopvolger. Hij is de eerste Britse koning met een opleiding. Zijn ouders stuurden hem naar een Schotse kostschool, waar hij flink werd gepest vanwege zijn afkomst en flaporen. Dat verklaart zijn aanvankelijke verlegenheid.

Daarna volgde hij een studie archeologie, antropologie en geschiedenis aan Trinity College in Cambridge en een militaire opleiding aan het Dartmouth Naval College. Hij diende in de luchtmacht en het leger, en kan zowel helikopters als straalvliegtuigen vliegen.

Geen functieomschrijving

Charles is ook het eerste lid van de koninklijke familie dat – buiten de monarch zelf – een kabinetsvergadering mocht bijwonen. Premier James Callaghan nodigde hem in 1959 uit zodat de Prince of Wales kon zien hoe de Britse regering te werk gaat. „Op een manier die nooit werd omschreven, werd ik wel altijd geacht precies te weten wat er gebeurde”, zei Charles tegen biograaf Jonathan Dimbleby.

Tijdens een ceremonie in 1969 ontving de toen 20-jarige Charles van zijn moeder de attributen die horen bij zijn titel als de Prince of Wales. De titel zelf was hem al als negenjarige toegekend. Foto Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty

Dat gold voor zijn hele rol. Er is geen functieomschrijving voor troonpretendent. Het enige dat sinds 1377 vastligt, is dat de Britse kroonprins zijn inkomsten krijgt uit het hertogdom van Cornwall. Dat bestaat uit bijna 514 vierkante kilometer land en onroerend goed, en Charles richtte zijn energie deels op het bestuur van de Duchy of Cornwall.

Hij breidde zijn inkomsten uit met onder meer de – goedlopende – verkoop van biologische koekjes, jams en yoghurt afkomstig van zijn landgoed, onder de naam Duchy Originals. In 2021 kreeg hij 20,3 miljoen pond winst uitgekeerd van de Duchy. Daarvan betaalde hij zijn eigen werknemers, gaf hij zijn zonen William en Harry een toelage, en schonk hij aan de verschillende liefdadigheidsinstellingen die zijn naam dragen.

De bekendste daarvan is de Prince’s Trust, die sinds 1976 jongeren uit achterstandsbuurten traint, ondersteunt en microkredieten biedt waarmee ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. Jaarlijks helpt hij zo’n 40.000 jongeren.

Verder richtte Charles zich op wat hijzelf in 2003 tegen schrijver David Lorimer „de wens om te helen” noemde. Zijn motivatie was „het verscheurde landschap en de vergiftigde aarde te helen; de wreed verdeelde steden, waar harmonie heeft plaatsgemaakt voor kakofonie; de scheiding tussen intuïtieve en rationele gedachten.”

In de praktijk betekent dit dat de prins fulmineert tegen moderne architectuur, moderne geneeskunde wantrouwt, en een groot voorstander is van homeopathie, biologische landbouw en spiritualiteit.

Vooruitstrevend

Zijn fans wijzen erop dat de prins vooruitstrevend is: in 1980 werd hij nog bespot om de recycling van glas op Buckingham Palace, nu recyclet iedere gemeente. Poundbury, het dorp bij Dorchester dat Charles liet bouwen en dat door architecten werd bespot om zijn klassieke bouw, is gewild onder huiseigenaren en wordt elders gekopieerd.

Critici wijzen erop dat Charles ‘wens’ eerder bemoeienis is. Zo schreef de prins in 2009 een brief aan investeerders (toevallig de premier van Qatar) om een modern appartementencomplex in Chelsea tegen te houden. Architect Richard Rogers was woedend: „Is hij een architect? Nee. Heeft hij enige professionele kennis? Nee. Is hij enthousiast? Prima, hij kan aansluiten bij de rest van de mensen met een zwak voor iets.”

Een soortgelijke uitbarsting kwam van borstkankerspecialist Michael Baum nadat Charles had gezegd dat wortelsap tegen kanker hielp. „Mag ik durven suggereren dat een veertig jaar durende studie en 25 jaar onderzoek naar kanker betrouwbaarder is dan uw autoriteit die is gebaseerd op de toevalligheid van uw geboorte?”

Serieuzer zijn opmerkingen van Alastair Campbell, spindoctor van oud-premier Tony Blair. Hij noteerde in zijn dagboeken, die zijn gepubliceerd, dat Charles regelmatig handgeschreven brieven stuurde en zich bemoeide met het beleid over de mond-en klauwzeerepidemie, het verbod op de vossenjacht en de toekomst van genetisch gemanipuleerd voedsel. „TB klaagde dat Charles ons naait, en dat Charles moest begrijpen dat er grenzen zijn aan de manier waarop hij politiek kan bedrijven.”

Het is een van de redenen dat de Britten nu met enig wantrouwen naar hun nieuwe vorst kijken. Een koning mag immers wel gedachten en meningen hebben, maar hoort die niet in het openbaar uit te spreken. Een koning kan niet campagnevoeren en tegelijk zijn onderdanen verenigen. Een koning mag in een constitutionele monarchie wel staatshoofd zijn maar niet aan politiek doen.

Charles met zijn zonen Harry (midden) en William (links) na de afloop van de uitvaart van zijn ex-vrouw en hun moeder Diana, die in 1997 omkwam bij een auto-ongelukt in Parijs. Foto Joel Robine/AFP

Charles’ reputatie, die door zijn scheiding van Lady Diana Spencer een knauw kreeg, is wel hersteld. Tussen 1992, toen er foto’s van een eenzame Diana voor de Taj Mahal verschenen, en ver tot na haar dood in 1997, was het Verenigd Koninkrijk verdeeld in twee kampen. Zij die vonden dat Charles was gedwongen te trouwen met een onmogelijke vrouw die hij niet liefhad, en zij die in Diana een onschuldig meisje zagen die trouwde met een kille echtgenoot die slechts een erfgenaam wilde hebben.

Hun publiekelijke gekift, de openhartige interviews – waarin Diana voor het eerst sprak over Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles – en uitgelekte telefoongesprekken – waarin Charles zei Camilla’s tampon te willen zijn, deden vooral de prins weinig goed. Lang betaalde hij de prijs voor dat huwelijk, waarvan nu ook de meeste Britten beseffen dat het nooit een sprookje was - en door de populaire Netflix-serie The Crown wellicht de rest van de wereld ook.

Alleenstaande vader

De manier waarop hij als alleenstaande vader de prinsen William en Harry heeft opgevoed, en hun zichtbare liefde voor hun vader, heeft de publieke opinie doen keren. Zijn tweede huwelijk met Camilla wordt inmiddels geaccepteerd, niet het minst omdat William en Harry haar hebben omarmd, en koningin Elizabeth er alles aan deed haar bij de familie te betrekken. Het was Camilla met wie Elizabeth kon grappen over paarden en het buitenleven.

Degenen die Camilla hebben ontmoet, noemen haar charmant en gemakkelijk in de omgang, en Charles is gelukkig met haar. Vraag is wel of zij ook als koningin zal worden aangeduid, of als prinses. Camilla wordt dan wel geaccepteerd, maar voor sommigen zal ze nooit de plaats van Diana mogen en kunnen innemen. Elizabeth maakte in elk geval eerder dit jaar duidelijk dat het haar „oprechte wens" is dat Camilla zal worden aangeduid als koningin.

Charles’ tweede huwelijk zorgt ook voor een ander dilemma. De Britse koning is hoofd van de anglicaanse kerk. En die verbiedt formeel het hertrouwen van gescheiden mensen. Maar Charles, die gekroond zal worden als ‘Verdediger van het Geloof’, zei in 2008 dat hij liever de ‘Verdediger van Geloven’ wil zijn. Daarmee zou hij een eind makend aan de suprematie van de anglicaanse kerk.

Het grootste probleem voor nieuwe koning is echter niet Brits, maar buitenlands. Officieel is Charles nu ook staatshoofd in veertien andere landen. In een aantal daarvan, onder meer Australië, speelt de discussie om na de dood van Elizabeth een republiek te worden. Charles III kan nog voor zijn kroning zijn rijk verliezen.

De monarchie is „een soapopera”, bekende Charles aan journalist Jeremy Paxman. Daar zal hij zeker nog een tijdje voor zorgen.