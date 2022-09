De koningin die iedereen overleefde door 70 jaar te zwijgen

‘Ik verklaar u dat mijn hele leven, of dat nu lang of kort zal zijn, aan u zal zijn toegewijd en in dienst zal staan van het grote rijk van het Gemenebest waartoe we allen horen.” Het was een eenvoudig klinkende belofte die prinses Elizabeth deed op haar 21ste verjaardag in 1947. Maar een die de donderdag op 96-jarige leeftijd overleden Britse vorstin tot op het laatst nakwam. Het was haar plicht te regeren en die vervulde ze met vastberadenheid – ondanks de vele stormen die Huize Windsor doorstond.

Elizabeth besteeg de troon als koningin van een wereldmacht, ze stierf in het Verenigd Koninkrijk dat een toekomst zoekt buiten de EU. Ze overleefde socialisme, Thatcherisme, New Labour en de woede van het Britse volk na de dood van prinses Diana in 1997. Ze onderging recessies en herstel, oorlogen die in haar naam werden gevoerd, en de dreiging van terreurorganisatie IRA. Ze moest toezien hoe de huwelijken van twee van haar drie zoons en dat van haar dochter eindigden in scheidingen. Terwijl ze als hoofd van de anglicaanse kerk het belang van het gezin bleef benadrukken.

Ze koesterde plattelandsleven

Elizabeth Alexandra Mary werd geboren op 21 april 1926, als oudste dochter van prins Albert, de tweede zoon van koning George V, en Elizabeth Bowes-Lyon, jongste dochter van een Schotse graaf. Ze had, zoals dat eufemistisch heet, met haar vier jaar jongere zusje Margaret Rose een onbezorgde jeugd. Oom David zou de troon bestijgen als opa George ooit kwam te overlijden.

Dat gebeurde in januari 1936 sneller dan verwacht. Oom David, koning Edward VIII, deed al na elf maanden afstand van de troon om te kunnen trouwen met de gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson. En Elizabeths vader werd koning George VI.

Het veranderde haar leven. Niet alleen verhuisde de familie van een comfortabel Londens huis naar Buckingham Palace. Zij werd eerste in lijn voor de troon. Elizabeths reactie sprak boekdelen: volgens grootmoeder Lady Strathmore bad de prinses lang voor de komst van een broertje, een mannelijke erfgenaam zou voor gaan. Tegen haar paardrij-instructeur zou Elizabeth later zeggen dat ze „op het platteland had willen wonen, met veel honden en paarden”.

Koningschap is contract met God

Edwards troonsafstand bracht Elizabeth ook haar plichtsbesef bij. Ze zag van dichtbij in welke crisis haar oom de monarchie en de familie stortte, en hoe haar vader ongewild en onvoorbereid koning werd. Het is een van de redenen dat ze zelf nooit afstand van de troon zou doen en pas op hoge leeftijd bezoeken en reizen overliet aan haar kinderen en kleinkinderen. Daarnaast zag ze haar koningschap als een contract met God, een belofte, en alleen hij zou er een einde aan kunnen maken.

De oorlog bracht Elizabeth in Windsor Castle door. De koning weigerde uit Londen te vertrekken, de koningin weigerde zonder haar man te vertrekken. De concessie aan het kabinet was dat de twee prinsessen de oorlog in Windsor woonden – weg van de bommen die ook op Buckingham Palace zouden vallen. Maar hoewel de oorlog haar nauwelijks raakte, wilde – en kreeg – Elizabeth wel een rol: ze diende in de Auxiliary Territorial Service, de hulptroepen, en werd een volleerd automechanicus.

In Windsor kwam ook een jonge marineofficier regelmatig op bezoek: Philip Mountbatten. De knappe Grieks-Duitse prins zou Elizabeth al zijn opgevallen toen ze dertien was. „Ze kon haar ogen niet van hem afhouden”, schreef haar gouvernante later. Elizabeth zou toen al hebben besloten dat hij degene was met wie ze wilde trouwen. Na de oorlog, tijdens een vakantie op Balmoral, vroeg hij haar ten huwelijk. De verloving werd op 10 juli 1947 bekendgemaakt, het huwelijk was vier maanden later in Westminster Abbey.

Lees ook: Prins Philip bleef altijd de man van

Elizabeth fotografeerde olifanten

De eerste huwelijksjaren bracht het jonge echtpaar door in Clarence House in Londen en vooral op Malta waar Philip plaatsvervangend bevelhebber van een Brits marineschip was en waar Elizabeth een relatief normaal leven kon leiden. Ze winkelde, sprak af met vriendinnen, ging naar restaurants en had af en toe een officiële verplichting. In 1948 werd Charles geboren, bijna twee jaar later Anne.

Aan de relatieve rust kwam snel een einde. Op 6 februari 1952 overleed George VI aan longkanker. Zeven dagen eerder had hij zijn dochter en diens echtgenoot op Heathrow nog uitgezwaaid. Ze zouden vóór de officiële bezoeken aan de Britse kolonies in Afrika nog even uitrusten. Ze logeerden in een boomhut, Elizabeth fotografeerde olifanten, Philip viste. In Londen was intussen code ‘Hyde Park Corner’ uitgesproken: de koning is dood, leve de koning!

De 25-jarige prinses keerde terug als koningin. Onderaan de vliegtuigtrap op Heathrow stond de eerste van haar uiteindelijk vijftien premiers: Winston Churchill.

Elizabeth begon haar koningschap in een tijd van optimisme en naoorlogs herstel, waarin de oude sociale ordes en tradities van voor de oorlog golden. Maar de maatschappij veranderde snel. Binnen het paleis, waar haar echtgenoot – tot ongenoegen van oudgedienden – moderniseringen doorvoerde en zijzelf onmiddellijk de introductie van debutantes aan het hof afschafte.

Lees ook een reportage over het veranderende VK: Ander land, zelfde koningin

Britse rijk brokkelde rap af

Vooral daarbuiten veranderde de wereld, en haar rol daarin. Bij haar troonsbestijging was Elizabeth nog koningin van dominions als Pakistan, en kolonies van Malta tot Nigeria en Maleisië. Het Britse rijk brokkelde in snel tempo af, al bleef Elizabeth staatshoofd van zestien Gemenebestlanden. Ze zag zichzelf ook nooit als alleen koningin van het Verenigd Koninkrijk. Bij haar jubilea bezocht ze zelf of bezochten haar familieleden namens Elizabeth de landen waar ze staatshoofd van was, en dus ál haar onderdanen.

Ze had grote belangstelling voor het buitenland. En misschien dat haar rol als superambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren ook wel haar belangrijkste was. Haar paar woorden Gaelic, uitgesproken tijdens een staatsbezoek aan Ierland in 2011, deden meer voor Anglo-Ierse relaties dan jaren van diplomatie. Daar reikte hét symbool van het Verenigd Koninkrijk, die zelf decennia lang met de dreiging van de IRA had geleefd en wier neef Lord Mountbatten in 1979 door de republikeinen was vermoord, de Ieren de hand. „Wauw”, was het enige dat de Ierse president Mary McAleese kon uitbrengen. „Wauw.”

Van Truman tot Trump

Politiek had Elizabeth minder macht dan haar door critici werd toegedicht, al was er een wekelijks gesprek met haar premier en ontmoette ze alle Amerikaanse presidenten Harry Truman tot Joe Biden, en onder anderen Haile Selassie, generaal De Gaulle, Nelson Mandela en vele andere wereldleiders. En al was Elizabeth voor de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 ‘Reader Number One’: dagelijks kwamen alle (geheime) staatsdocumenten in een rood koffertje aan.

„De koningin is de droom van elke bureaucraat”, zei een van haar privésecretarissen, Edward Ford, in 2002 tegen The Daily Telegraph. Niets hield haar af van haar werk, zelfs de geboortes van Andrew (1960) en Edward (1964) niet: „De weeën begonnen en dan wisten we dat we haar een tijdje niet zouden zien. Maar binnen 24 of 48 uur vroeg ze of er papieren moesten worden ondertekend.”

Dat was niet wat de Britten zagen. Zij zagen een koninklijke familie die haar voeling met de bevolking kwijt raakte, en irrelevant dreigde te worden. Kroonprins Charles paste met zijn tweedjasjes niet in de sixties, Elizabeth al helemaal niet.

Belastingbetalers boos

Er werd gegromd over de kosten van de familie. Dat leidde uiteindelijk pas in 1990 tot een akkoord: alleen Elizabeth, Philip en de koningin-moeder zouden door de belastingbetaler worden gefinancierd (voor een bedrag dat voor twintig jaar werd vastgelegd). Alle overige familieleden worden betaald uit de inkomsten van twee hertogdommen: Lancaster en Cornwall. En het paleis werd een bedrijf: de country set die het tot dan toe runde, maakte plaats voor managers en Buckingham Palace werd in de zomer tegen betaling opengesteld voor het publiek.

In een poging de koninklijke familie toegankelijker te maken, bijna naar Scandinavisch model, stelde een familievriend voor een documentaire te maken van een jaar in het paleis. Royal Family was een enorm succes, de Netflix-serie The Crown was er niets bij: ruim 23 miljoen kijkers zagen in 1969 een moederlijke koningin en een barbecuende prins, een gezin aan tafel dat grapjes maakt. Elizabeth had naar verluidt spijt, en de documentaire is op haar verzoek nooit meer geheel op tv uitgezonden.

Fascinatie van de Britse media

Wat de documentaire vooral bereikte was het begin van een eindeloze fascinatie van de Britse media voor de koninklijke familie. Niet in het minst door de komst van de Australische republikein Rupert Murdoch op de Britse krantenmarkt, die zijn journalisten opdroeg zich minder onderdanig op te stellen.

Het echte gedonder begon in 1976 toen Murdochs tabloid News of the World strandfoto’s publiceerde van Elizabeths zus Margaret en de 17 jaar jongere Roddy Llewellyn. De prinses en haar echtgenoot, Lord Snowdon, bleken al jaren niet meer samen te wonen. Het liep uit op de eerste koninklijke echtscheiding in een lange reeks, en tussen 1981 en 1997 jaren waarin de meest intieme en pijnlijke details over de Windsors niet alleen Britse voorpagina’s beheersten.

Haar annus horribilis

Binnen zeven jaar trouwden en scheidden Elizabeths drie oudste kinderen, gaven zowel prins Charles als zijn echtgenote Lady Diana Spencer, als Andrews echtenote Sarah ‘Fergie’ Fergusson onthullende interviews, werden telefoongesprekken met minnaars gelekt, en verscheen Andrew Mortons biografie over Diana met nog meer prikkelende details. In 1992 brandde ook nog een deel van Windsor Castle af, samen met Balmoral voor Elizabeth meer ‘thuis’ dan Buckingham Palace ooit zou worden. Ze sprak zelf over haar annus horribilis.

„Je dacht steeds: ‘Wat zal er in hemelsnaam vandaag weer gebeuren’,” zei Charles Anson, oud-perssecretaris over Elizabeth in 2002 tegen The Daily Telegraph. „Je voelde je alsof je in een kleine zeilboot door een enorme storm voer en dat het enige dat je kon doen was alle luiken dichtgooien en benedendeks afwachten wat er komen ging. In het midden van die storm was er één iemand die nooit haar sereniteit verloor. En altijd haar droge gevoel voor humor behield.”

Kil volgens de buitenwereld

De buitenwereld zag vooral een jonge, charmante en zeer populaire Diana, die in het openbaar klaagde over de emotionele kilheid van het paleis en in het bijzonder van haar schoonmoeder. Elizabeths Victoriaanse stiff upperlip, zelfbeheersing en haar idee dat de waardigheid van het ambt kostte wat het kost behouden moest blijven, werd niet gewaardeerd. En toen Elizabeth na Diana’s dood in 1997 bijna een week in Balmoral bleef en zich niet onder het massaal rouwende publiek in Londen vertoonde, groeide de kritiek. Laat ons zien dat het u kan schelen’, riepen de krantenkoppen.

Lees ook over de week van Diana’s dood: Standsbewust stilzwijgen

Britten zijn geen revolutionairen, maar het had weinig gescheeld of het Britse volk had haar aftreden geëist. Ze wist het tij echter te keren in een tv-toespraak waarin ze zowel Diana eerde, als duidelijk maakte dat ze als grootmoeder had gereageerd en in Schotland was gebleven om kleinzonen William en Harry te troosten.

Vanaf dat moment groeide haar populariteit opnieuw. De Britten mogen dan eindeloos grappen maken over prins Charles of wijlen prins Philips faux pas, kritiek hebben op prins Andrew en zijn foute vrienden, en vraagtekens stellen bij prins Harry’s Amerikaanse leven, aan de koningin kwam men niet. En hoe ouder ze werd, des te geliefder. Dat bevestigden de volksfeesten voor haar recente platina jubileum nog eens. Ze kon al niet meer stuk na haar stunt in 2012 bij de Olympische Spelen, toen ze uit een vliegtuig leek te springen met die andere Britse icoon, James Bond.

Zwijgen in twittertijdperk

Elizabeths populariteit had deels te maken met haar reputatie. Terwijl over haar (klein)kinderen alles bekend lijkt te zijn, bleef zij een enigma. Zij maakte geen blunders. Zij gaf geen interviews, al helemaal geen onthullende. Zij had in het openbaar geen mening – in tegenstelling tot haar oudste zoon – en hield haar tekstschrijvers altijd voor dat ze geen politicus was en zeker geen beroemdheid. Zij zweeg, in een tijd waarin iedereen ontboezemingen twitterde. Zij was altijd onberispelijk gekleed – met hoed, handtas en handschoenen – terwijl om haar heen de wereld bloter werd.

En hoe het er in het paleis aan toeging, was vrijwel onbekend. Alleen door insluiper Michael Fagan werd in 1982 bekend dat de koningin en prins Philip apart sliepen. En The Daily Mirror wist in 2003 na een undercoveroperatie van twee maanden te onthullen dat de koningin en prins Philip hun cornflakes in een tupperwaredoos bewaarden, graag toost met marmelade aten en ’s ochtends de kruiswoordpuzzel in The Daily Telegraph deden.

Paarden grootste nivelleerders

Verder is algemeen bekend dat Elizabeth zich gemakkelijker begaf in een gezelschap van mannen dan van vrouwen, en zich nog het meest comfortabel voelde met haar onafscheidelijke Corgi-honden en paarden om haar heen. De weinige keren dat de Britten hun koningin echt zagen lachen – ze keek van nature nors en glimlachte slechts minzaam – hadden vrijwel allemaal met paarden te maken. Ze noemde die ooit „de grootste nivelleerders”. Voor paarden maakt het immers niet uit of de ruiter van koninklijke bloede is of niet. Ze waren voor haar een vlucht uit het korset van protocol en etiquette.

Want daar hield Elizabeth zich boven alles aan. Protocol betekent per slot van rekening stabiliteit en stabiliteit houdt de monarchie in stand. Door haar beginselvastheid en haar optreden heeft Elizabeth de monarchie in elk geval voor de volgende generatie behouden. Dat was immers haar plicht.