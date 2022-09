De eerste ezel werd 7.000 jaar geleden in Oost-Afrika gedomesticeerd

Ezels zijn gedomesticeerd zo rond 7.000 jaar geleden in Oost-Afrika. En van daaruit verspreidde ongeveer 4.500 jaar geleden het gebruik van ezels, vooral als lastdier, zich naar Europa en Azië. Dat blijkt uit de analyse van 207 moderne ezels, 49 wilde ezels en 31 oude ezel-genomen, die deze week gepubliceerd is in Science. De huidige ezelpopulaties in Kenia en de hoorn van Afrika staan genetisch gezien het dichtst bij de eerste gedomesticeerde ezels.

Daarmee heeft de ezel een heel andere geschiedenis dan het paard, dat ca. 5.500 jaar geleden op verschillende plekken in Eurazië is gedomesticeerd en zich daarna vrij snel verspreidde over een groot gebied. De huidige paarden op de wereld stammen verder vrijwel allemaal af van een foklijn die pas ca. 300 na Christus in Perzië werd opgezet.

Bij ezels heeft zo’n beperkende inteelt nooit plaatsgevonden. In verschillende regio’s van Eurazië en Afrika bestaan wel aparte genetische lijnen van ezels, die al vele duizenden jaren teruggaan, maar uit de genetische analyse in Science blijkt ook dat overal een paar procent genetische invloed van wilde ezels bestaat en dat er ook onderling genetische uitwisseling is tussen West- en Oost-Eurazië en Afrika.

Meer dan ezels waren bij de Romeinen muildieren populair

Archeologisch waren er al sterke aanwijzingen voor een Afrikaanse oorsprong van de gedomesticeerde ezel. In Egypte zijn bijvoorbeeld skeletresten van ezels gevonden van ongeveer 6.500 jaar oud, die met hun geringe lichaamsgrootte al tekenen van domesticatie lijken te vertonen. Ook is er een gegraveerde Egyptische tekening van 5.000 jaar oud waarop ezels netjes achter elkaar lopen: een duidelijke aanwijzing voor domesticatie. Maar tot nu werd op grond van mitochondriaal dna (dat via de vrouwelijke lijn overerft) vaak gedacht dat er óók een tweede domesticatie buiten Afrika was geweest.

De huidige studie weerlegt die tweede oorsprong van de gedomesticeerde ezel. Sterker nog, de onderzoekers onder leiding van Ludovic Orlando (Université Paul Sabatier, Toulouse) schrijven dat de genetische informatie uit het mitochondriaal dna, evenals die uit het mannelijke Y-chromosoom, in het geval van de ezel geen enkel inzicht leveren in de domesticatie-geschiedenis.

Totaal in paniek

De meeste wilde dieren in Afrika zijn ongeschikt voor domesticatie, zebra’s zijn ontembaar en gazelles raken bijvoorbeeld totaal in paniek achter een hek. Maar met de ezel is het in Afrika dus wel gelukt, net als trouwens met de parelhoen. De domesticatie van de ezel staat waarschijnlijk in verband met de mobiele veehouderij die precies rond 7.000 jaar geleden populair werd in Oost-Afrika, met uit Eurazië afkomstige koeien, geiten en schapen. Dat die mobiele pastorale economie, die toen nog amper bestond in het Midden-Oosten, zich verspreidde in Afrika houdt waarschijnlijk verband met de verdroging van de Sahara die toen ook om zich heen greep.

Onder de 31 oude ezelgenomen waren er ook negen afkomstig van een Laat-Romeinse villa (ca. 200 tot 500 n.Chr.) uit Boinville-en-Woëvre, in Noordoost-Frankrijk, die ongewoon sterke aanwijzingen voor inteelt lieten zien maar tegelijkertijd ook relatief veel invloed van ezellijnen die genetisch juist verder weg staan. Dat wijst op een toegewijd fokcentrum, ook al omdat de ezels er ongewoon groot waren.

Meer dan ezels waren bij de Romeinen overigens muildieren populair: kruisingen van paardenmerries met ezelhengsten. Omdat er bij de villa vrijwel geen skeletten van paardenmerries of muildieren zijn gevonden vermoeden de onderzoekers dat het een soort inseminatiecentrum was waarbij merries werden langsgebracht om door een ezel te worden bevrucht. Of de eigenaren reisden met hun grote ezels langs andere boerderijen om ter plaatse de merries te laten dekken.