‘Asieldeal is in strijd met Europees recht’

Het asielakkoord waarmee het kabinet de instroom van asielzoekers wil vertragen, is in strijd met het Europees recht. Dat schrijft de Commissie Meijers, een groep onafhankelijke juristen die onder andere adviseert over Europees migratierecht, in een commentaar. De asielprocedure zou met het uitstel langer duren dan is toegestaan.

Vijftien maanden wordt de norm voor gezinshereniging, volgens het plan dat staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en Migratie, VVD) eind augustus aankondigde. Dat is te lang, schrijft de Commissie Meijers: volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn van de EU mag de procedure alleen in bijzondere gevallen langer dan negen maanden duren. Dat gezinnen eerder mogen overkomen als de vluchteling in Nederland een huis heeft, is volgens de Commissie ook in strijd met de richtlijn.

Minderjarige asielzoekers worden nog harder door de asieldeal getroffen, staat in het commentaar: als zij vijftien maanden op hun eigen procedure moeten wachten, en dan nog eens vijftien maanden tot hun ouders mogen overkomen, zitten ze in feite tweeënhalf jaar alleen. In verschillende Europese afspraken staat dat dat sneller moet.

Debat

Deze donderdag debatteert de Tweede Kamer over de asielopvang. Leden van coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA hebben eerder kritiek geuit op het asielakkoord omdat ze het aangekondigde beleid te hardvochtig vinden, en VVD-Kamerlid Daan de Neef stapte om die reden op. Andere VVD’ers willen juist strenger asielbeleid.

