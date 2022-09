18-jarige Zweedse scholier veroordeeld tot levenslang voor doden twee docenten

De 18-jarige scholier die in maart twee leraren op een school in Malmö doodde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat maakte de rechtbank van Malmö donderdagochtend bekend, melden de Zweedse media. De man, Anders Elison, is de eerste 18-jarige die in de moderne geschiedenis van Zweden veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf. Daarnaast moet de dader iets meer dan een miljoen kronen (ongeveer 93.000 euro) aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

De scholier bracht in maart twee vrouwelijke docenten met een bijl om het leven. Na een schooldag sloot de 18-jarige zichzelf op in het toilet van de school. Hij deed een sjaal en masker om en viel daarna de twee vrouwelijke docenten aan. Kort na de aanslag werd de jongen gearresteerd op de Malmö Latin School. „Dit zijn twee zeer wrede moorden waarbij de slachtoffers enorm hebben geleden en ernstige doodsangst hebben ervaren”, verklaarde de voorzitter van de rechtbank, Johan Kvart.

Volgens de rechter zou de dader zich een buitenbeentje hebben gevoeld, en was dat het motief. Hij zou de twee leraren willekeurig hebben uitgekozen. Daarnaast had de dader een fascinatie voor schietpartijen op scholen, bloedbaden en geweld. Elison heeft alles bekend en zei in de rechtbank dat hij een daad wilde uitvoeren die zo verschrikkelijk was, dat iedereen zich daarna van hem zou distantiëren. Daarnaast dacht hij dat hij zelf zou omkomen bij de aanval. Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat de man een vorm van autisme heeft, maar niet lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis.