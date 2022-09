Europese Commissie kondigt radicale ingreep energiemarkt aan, maatregelen die tot voor kort onmogelijk leken

Met een pakket voorstellen die radicaal ingrijpen op de energiemarkt wil de Europese Commissie de energiecrisis in Europa bedwingen. Woensdag presenteerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vijf plannen die de torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen moeten drukken en daarmee de pijn voor burgers en bedrijven moeten verzachten. Pikantste onderdeel van de plannen zijn een prijsplafond voor Russisch gas en een ‘solidariteitsbijdrage’ van fossiele bedrijven die van de huidige hoge prijzen profiteren.

De voorstellen dienen als openingsbod voorafgaand aan een spoedoverleg van Europese energieministers, vrijdag in Brussel. Maar de opvattingen van lidstaten over wat nodig is verschillen nog altijd sterk en of men het snel eens kan worden over een oplossing is nog zeer de vraag.

Von der Leyen sprak woensdag van een „buitengewone situatie” waarin Europa geconfronteerd wordt met „astronomische prijzen” en „enorme marktvolatiliteit”. Als meest directe aanleiding wees de Commissievoorzitter naar Rusland, dat zich niet alleen als een „onbetrouwbare leverancier” gedraagt maar ook doelbewust bezig is de markt te manipuleren.

Het verklaart waarom Brussel met maatregelen wil komen die tot voor kort onmogelijk leken. Meest cruciale voorstel is het afromen van de winst van producenten die elektriciteit halen uit hernieuwbare bronnen, kernenergie en kolen. Die producenten profiteren nu sterk, omdat hun kosten niet gestegen zijn maar ze door de hoge gasprijs wel een hoge electriciteitsprijs ontvangen. Het geld dat hiermee wordt opgehaald zouden overheden kunnen gebruiken om burgers en bedrijven direct te compenseren.

Maatregelen die Brussel voorstelt leken tot voor kort onmogelijk

Daarnaast stelde Von der Leyen woensdag nog een maatregel voor, die ze eufemistisch een „solidariteitsbijdrage” noemde. Daarmee zou ook van gas- en oliebedrijven, die momenteel grote winsten boeken, een financiële bijdrage worden gevraagd die gebruikt kan worden om de pijn van hoge prijzen te verzachten. Hoe deze bijdrage wordt vormgegeven en hoe verplichtend die wordt, is nog onduidelijk.

Von der Leyen kondigde daarnaast aan een prijsplafond op Russisch gas te willen. Binnen Europa pleiten met name Zuid-Europese lidstaten al maanden voor het maximeren van de gasprijs. De Commissie wil dus nu specifiek op Russisch gas een zogenoemde ‘cap’ invoeren. Daarmee, zo benadrukte Von der Leyen, moeten vooral de winsten die de Russische president Vladimir Poetin nu nog opstrijkt, worden gedrukt. Risico is wel dat Rusland de gaskraan als represaille helemaal dichtdraait. Desgevraagd zei Von der Leyen dat Europa er toch al vanuit ging dat hij dat op termijn zal doen en hierop voorbereid moet zijn.

Piekmomenten aanpakken

Onderdeel van de voorstellen is daarnaast een plan om het stroomverbruik in Europa tijdens vooral de piekmomenten stevig terug te dringen, zodat er minder gas nodig is voor elektriciteitsproductie en de prijs zo daalt. Ook kondigde Von der Leyen een steunpakket aan om noodlijdende energiemaatschappijen, die nu soms bijna omvallen door de hoge stookkosten, overeind te houden.

Met de voorstellen hoopt Von der Leyen een voorzet te geven voor een crisisoplossing en de markten gerust te stellen.

Over de uitwerking van alle plannen is nog veel onduidelijk. Ongemakkelijker is dat er onder lidstaten nog allerminst overeenstemming is over wat de juiste manier is om de prijzen te drukken. Voor sommige lidstaten, vooral in Zuid- en Oost-Europa, gaan de voorstellen zeker niet ver genoeg. Andere lidstaten, waaronder ook Nederland, voelen er nog altijd weinig voor de energiemarkt zo radicaal overhoop te halen, zonder dat de gevolgen daarvan volledig duidelijk zijn.

Vrijdag komen energieministers naar Brussel om de voorstellen te bespreken, waarna de Commissie volgende week met duidelijker plannen moet komen. In de komende weken moet dan duidelijk worden hoe Europa de energiecrisis daadwerkelijk te lijf wil gaan.