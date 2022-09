Universiteit Maastricht bestraft vereniging wegens misstanden tijdens ontgroening

De Universiteit Maastricht bestraft studentenvereniging M.S.V. Tragos voor misstanden tijdens de ontgroening van nieuwe leden. De universiteit schrijft dat de vereniging voortaan geen bestuursbeurzen krijgt, subsidies die het vervullen van een onbetaalde bestuursfunctie voor studenten financieel makkelijker maakt. Ook mag Tragos „tot nader order” niet meedoen aan de jaarlijkse introductieweek, waar traditioneel veel nieuwe leden worden geworven. Volgens regionale media heeft de vereniging naar aanleiding van de ontgroening acht leden geschorst.

De universiteit maakt niet duidelijk wat er tijdens de ontgroening, die tussen 2 en 5 september plaatsvond, precies is gebeurd en was voor NRC niet direct bereikbaar. Nieuwssite 1Limburg meldt op basis van bronnen dat studenten met urine bekogeld zouden zijn en dat aspirant-leden gedwongen werden bier met sardientjes, prei en knoflook te drinken. Een aantal van hen moest daardoor overgeven en omdat de studenten op pallets zaten, deden ze dat in sommige gevallen over elkaar heen. Ook zijn er klachten van racistisch en vrouwonvriendelijk gedrag.

De universiteit schrijft gesprekken te hebben gevoerd met het bestuur van Tragos. Daaruit bleek dat tijdens de ontgroening dingen gebeurd zijn die „volstrekt onacceptabel zijn” en de door de vereniging ondertekende gedragscode hebben overtreden. De website en Instagrampagina van Tragos zijn inmiddels offline, maar het bestuur reageert in regionale media op de misstanden. De vereniging, die zo’n vijfhonderd leden zou tellen, is zich „kapot geschrokken” en heeft de eigen kroeg voorlopig gesloten. Ook zal de vereniging „alles in het werk stellen” om de cultuur te verbeteren.

Gesloten cultuur

Veel studentenverenigingen, in het bijzonder de corpora (waartoe Tagos niet behoort), staan bekend om hun gesloten cultuur en ontgroeningen. Eerder dit jaar werden twee Delftse verenigingen, studentencorps DSC en Virgiel, door de universiteit bestraft voor wandaden. Bij DSC zou een aspirant-lid tijdens een ontgroening een aantal jaar geleden overgoten zijn met kaarsvet en een lid van Virgiel zou tijdens een borrel naakt tegen een met glas bezaaide grond zijn geduwd.

Eerder deze zomer haalde het Amsterdamse studentencorps (opnieuw) het nieuws, toen tijdens een diner met enkel mannelijke leden zeer vrouwonvriendelijke toespraken te horen waren. Vrouwen zouden „sperma-emmers” zijn, „niks meer dan hoeren” bovendien en hun nekken moesten gebroken worden om een „lul erin te steken”. Een jaar eerder werden alle ontgroeningen bij het Amsterdamse corps geschrapt vanwege „grove mishandeling en vernedering”, zo bleek later uit eigen onderzoek van de vereniging.