Uitspraak Raad van State is nieuwe tegenslag voor veehouders

Boeren hebben opnieuw een flinke tegenvaller te verwerken. De Raad van State zette dinsdag een streep door drie stikstofvergunningen voor Utrechtse melkveehouders. De boeren wilden gebruik maken van emissiearme stalvloeren om hun bedrijven te kunnen uitbreiden. Maar dat mag volgens de hoogste bestuursrechter niet, omdat onduidelijk is of deze ‘duurzame’ stalvloeren wel zoveel stikstofbesparing opleveren als producenten beloven. Zolang er onduidelijkheid is over de precieze uitstoot kunnen provincies geen nieuwe vergunningen verstrekken, oordeelt de Raad van State.

De rechterlijke uitspraak is de zoveelste tegenslag voor de veehouderij. Maandag werd bekend dat boeren vanaf 2026 minder mest mogen uitrijden. Dinsdag meldde NRC dat een nieuwe rekenmethode voor stikstofneerslag waar boeren hun hoop op hebben gevestigd waarschijnlijk geen extra ruimte biedt.

‘Te optimistisch’

Voor het vertrouwen in innovaties in de landbouw is de uitspraak een flinke knauw. Boerenorganisaties zetten in hun onderhandelingen met bemiddelaar Johan Remkes juist sterk in op nieuwe technieken om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Ralph Frins, universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit, noemt de uitspraak van de Raad van State „zeer belangrijk”. „Boeren zullen beter moeten bewijzen dat ze met nieuwe technieken geen schade toebrengen aan de natuur.” Volgens Frins zal de uitspraak ook gevolgen hebben voor andere innovaties zoals luchtwassers, die stikstof uit stallen filteren. „Op papier zijn de systemen goed en aardig, maar nu blijkt dat je er niet te veel van moet verwachten.”

Volgens hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden) laat deze uitspraak zien dat politiek en boeren te optimistisch zijn over nieuwe technieken. „Ik ben niet tegen innovatie, maar we moeten niet blijven hopen op innovaties om te kunnen blijven doen wat we doen.” Landbouweconoom Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek beaamt dat. „In de jaren negentig hebben we de stikstofuitstoot dankzij innovaties flink kunnen terugdringen. Dat is een succesverhaal, maar het is niet genoeg. Er is meer nodig om de stikstofdoelen te halen, bijvoorbeeld een minder intensieve landbouw of kleinere veestapel.”

Voor Johan Vollenbroek, oprichter van milieuorganisatie MOB die de rechtszaken aanspande, voelt de overwinning bitterzoet. „We hebben in 2019 al aan de minister geschreven dat de rekensystemen voor dit soort stalsystemen niet deugen”, zegt Vollenbroek. „De minister zei toen dat de methoden ‘robuust’ zijn. Wij vinden dat de minister maatregelen had moeten nemen. Toen die uitbleven zagen we geen andere oplossing dan via de rechter politieke verandering af te dwingen.”

Rechtszekerheid

Landbouworganisatie LTO Nederland constateert dat boeren „verder in onzekerheid" zijn gebracht met deze uitspraak. „Dit zet opnieuw veel op losse schroeven”, zegt ook Bart Kemp van actiegroep Agractie. „Het gaat hier om stalvloeren die eerder door de overheid zijn goedgekeurd. Hoeveel rechtszekerheid heb je dan als de rechterlijke macht ze vervolgens afkeurt?” De overheid moet volgens Kemp „als de wiedeweerga aan de slag" om ervoor te zorgen dat de lijst van geschikt bevonden stalsystemen ook echt klopt en „juridisch geborgd is”.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt al maanden aan zo’n onderzoek. De maandag afgetreden minister Henk Staghouwer beloofde afgelopen juni dat de studie na het zomerreces aan de Tweede Kamer zou worden gestuurd.

Of zo’n studie de boeren soelaas gaat bieden, is allesbehalve zeker. In 2019 concludeerde het CBS dat de werkelijke emissies van ‘duurzame’ stalvloeren waarschijnlijk flink hoger zijn dan gedacht. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet kwam een jaar later tot dezelfde conclusie. Volgens een onderzoek van de Universiteit Wageningen van vorig jaar is de uitstoot van oudere typen emissiearme stallen zelfs ongeveer gelijk aan die van normale stallen.

„Vergelijk het met een autofabrikant die beloftes doet over hoe zuinig een auto rijdt”, zegt hoogleraar Erisman. „De meeste mensen halen dat niet, je rijdt nooit optimaal. Bij emissiearme vloeren zijn we daar lange tijd wel van uitgegaan.”

Wat de uitspraak betekent voor boeren die al emissiearme vloeren hebben, is onbekend. „Provincies moeten vergunningen intrekken als er significante gevolgen zijn voor natuurgebieden en als er geen andere mogelijkheden zijn om schade te voorkomen”, zegt omgevingsjurist Frins. „Maar ik verwacht niet dat provincies dit een-twee-drie actief gaan oppakken. Provincies hebben zich juist verzet tegen de rechterlijke uitspraken.”

