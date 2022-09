Tweede verdachte dodelijke steekpartijen Canada opgepakt

De tweede verdachte van de dodelijke steekpartijen in Canada, de 30-jarige Myles Sanderson, is woensdag gearresteerd. Dat meldt de Canadese politie.

Sanderson wordt ervan verdacht afgelopen zondag samen met zijn broer Damien tien mensen van een inheemse gemeenschap te hebben doodgestoken en achttien anderen te hebben verwond. Damien werd eerder deze week al dood aangetroffen.

De voortvluchtige Sanderson werd opgepakt in Rosthern, een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan op ruim een uur rijden van de plekken waar de steekpartijen plaatsvonden. „Er is geen risico meer voor de openbare veiligheid in verband met dit onderzoek”, liet de Royal Canadian Mounted Police weten.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht en had mensen gewaarschuwd Myles Sanderson niet te benaderen. „Myles heeft een lang strafblad met betrekking tot zowel personen als eigendomsdelicten”, zei ondercommandant Rhonda Blackmore van de politie in de provincie Saskatchewan, waar de steekpartijen plaatsvonden. „We beschouwen hem als gewapend en gevaarlijk. Benader hem niet”.

Over de motieven van de broers is nog steeds niets bekend. De Canadese politie maakte woensdag bekend dat zes van de tien doden dezelfde achternaam hebben: Burns. Of zij familie van elkaar zijn is niet bekend. Leiders van de inheemse gemeenschap James Smith Cree Nation denken dat de steekpartijen mogelijk te maken hebben met drugscriminaliteit.