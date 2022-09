Tussen hoerigheid en een koosnaam

Zijn liefde voor al wat Frans is, wil Rob Kemps, winnaar van De Slimste Mens in 2021, gescheiden houden van zijn werk als zanger voor de feestband Snollebollekes, zei hij bij de presentatie van zijn biografische boek Randverschijnselen in 2020 in het Algemeen Dagblad. „Tegen die bezoekers op Père Lachaise [de Parijse begraafplaats waar hij graag mensen langs beroemde graven gidst] kan ik ook niet roepen: en nou allemaal van links naar rechts, nondeju!” zei hij met een verwijzing naar zijn grote Snollebollekes-hit ‘Links rechts’.

Toch moet ik bij het horen van de naam van zijn band Snollebollekes altijd meteen aan Frankrijk denken, aan de Franse literatuur om precies te zijn. En dat komt niet omdat Kemps met Matthijs van Nieuwkerk een tv-programma over Franse chansons maakte.

Vrouwkes

Nee, dat komt door het woord ‘snollebolleke’, waar Kemps zijn band naar vernoemde, en dat ook de titel is van een van zijn nummers uit 2014. In dat feestnummer („De pils is koud en de vrouwkes heet (…) De nacht is kort maar de mijne lang”) richt de zanger zich tot vrouwen die met hem vrijen willen: „Vrouwke kom is dichterbij,/ Gade vanavond mee met mij? Schudden met da kontje, snollebolleke (etc).”

Het is duidelijk dat een snollebolleke het met de zeden niet al te nauw neemt

Het moge duidelijk zijn dat een snollebolleke iemand is die het met de zeden niet al te nauw neemt, die openstaat voor seks. Snol alleen, dat hoer betekent, zou te afkeurend zijn, vandaar dat het rijmende verkleinwoord bolleke erachter geplakt is, dat het geheel liefelijker, schattiger maakt. Het is ook liefkozend bedoeld – in de Zaanstreek werd het woord wel als koosnaam voor een kind gebruikt, aldus het Woordenboek der Nederlandse Taal.

Foto Wikipedia illustratie José Roy

En in die combinatie van hoerigheid en liefkozing zit voor mij de connectie met de Franse literatuur: met het verhaal van Guy de Maupassant uit 1880, Boule de Suif, over een goedhartige, corpulente prostituée die tijdens een koetsrit om het door de Pruisen bezette Rouen te ontvluchten, door haar deftige medereizigers vreselijk vernederd wordt.

Die willen eerst graag eten uit haar meegebrachte mand vol eten, maar ze kijken op haar neer en laten dat voelen ook aan Elisabeth Rousset. Zij wordt vanwege haar omvang wel bolletje vet (boule de suif) of bolletje reuzel (goedkoop vet) genoemd.

En als ze moeten overnachten in een door de Pruisen bezette herberg, wil de Pruisische officier met Rousset naar bed, voor het gezelschap verder mag.

Ze weigert eerst: „Zeg maar tegen dat schoelje, tegen die smeerlap, tegen dat Pruisische stuk vuil, dat ik het nooit zal willen.” (Vertaling Hans van Cuijlenborg).

Hoe het verder afloopt moet u zelf maar lezen in dat prachtige, ontroerende verhaal van Maupassant. Nu luidt de titel van dat verhaal in het Nederlands ‘Reuzelpotje’. Ouderwets en niet erg aansprekend. ‘Snollebolleke’ zou een veel betere titel voor dat verhaal zijn. Vandaar dat ik uitzie naar een nieuwe versie van ‘Snollebolleke’ van Guy de Maupassant in het Nederlands. Met uiteraard een voorwoord van Rob Kemps. Dat zou mooi zijn, nondeju.