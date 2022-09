‘Trump had geheime documenten over nucleaire macht van ander land in bezit’

Oud-president Donald Trump had geheime documenten over de verdediging van een buitenlandse macht, inclusief haar nucleaire capaciteiten, in zijn bezit. Dat meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Om welk land het gaat, wordt niet gemeld. De documenten werden vorige maand door FBI-agenten gevonden tijdens een huiszoeking in Trumps Mar-a-Lago residentie in Palm Beach in Florida.

Sommige documenten die zijn gevonden beschrijven uiterst geheime operaties die zo streng worden bewaakt, dat alleen de president en enkele leden van zijn kabinet ze kunnen inzien. Dit soort documenten vereisen een speciale toestemming om in te zien en worden normaal gesproken achter slot en grendel bewaard. Maar deze documenten lagen meer dan achttien maanden in Trumps villa in Florida, waarvan de beveiliging niet duidelijk was. Verder werden er tientallen lege mappen gevonden, waaronder 48 lege mappen waar „geheim” op stond. Daardoor is het niet duidelijk of alle verdwenen documenten terug zijn gevonden. Het ministerie van Justitie is vanwege de vondst van de documenten een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Trump.

Vorige maand deed de FBI een huiszoeking in het verblijf van Trump omdat hij documenten uit het Witte Huis had meegenomen. In het huis werden meer dan 11.000 overheidsdocumenten gevonden, die in een opslagruimte en in zijn kantoor verspreid lagen. Er loopt nu een onderzoek om te bepalen hoeveel potentiële schade werd veroorzaakt door het meenemen van deze geheime documenten.

Lees ook: Trump-aanhangers bedreigen FBI en maken zich op voor strijd: ‘We zijn in oorlog’