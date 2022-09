Terrorist kreeg 2.000 dollar om exclusief te blijven voor een documentaire over ‘München 1972’

Was het een betaald interview met een terrorist? Of kun je dat niet zeggen over een „kleine vergoeding” na afloop, 2.000 euro, om zo de exclusiviteit van een interview met een doodgewaande Palestijnse gijzelnemer te garanderen?

De VPRO werd afgelopen weekend in het defensief gedrukt, toen journalist Twan Huys felle kritiek uitte op de handelwijze van de makers van een internationale docuserie over het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. Deze vierdelige reeks, Terror at the Games: Munich ’72, werd in Nederland afgelopen week uitgezonden door de VPRO. Huys zelf maakte voor KRO-NCRV de documentaire Ankie – de olympische weduwe, over voormalig Israël-correspondent Ankie Rechess (in de documentaire Ankie Spitzer) die haar man vijftig jaar geleden verloor toen de gijzeling uitmondde in een bloedbad.

Voor Huys is het meer dan een principiële zaak. Hij had ook last van het contractueel inkapselen van terrorist Mohammed Safady door de makers van Terror at the Games. Hierdoor was het voor Huys en Rechess onmogelijk om de moordenaar van André Spitzer te spreken. Safady, zo bleek uit de documentaire van Huys en filmmaker Evert-Jan Offringa, heeft vijf gijzelaars gedood, onder wie schermcoach Spitzer. In totaal stierven elf leden van de Israëlische equipe.

Lees ook: Weduwe Ankie Rechess weet nu pas wie haar Israëlische man doodde bij München '72: ‘Ik heb hem zijn dood ingestuurd’

Ter nagedachtenis aan dit drama, deze week vijftig jaar geleden, verschenen recent drie grote documentaires. Naast de twee genoemde producties bracht Sky in Duitsland 1972 – Münchens schwarzer September.

Tijdens de research kregen alle drie de filmploegen door dat een tweede terrorist nog in leven bleek te zijn. Dat was interessant. Immers, van de drie terroristen die de schietpartij op het militaire vliegveld in München overleefden, werd lang gedacht dat alleen de jongste, Jamal Al-Gashey, nog leefde. De drie waren na acht weken al vrijgekomen nadat terreurorganisatie Zwarte September hun invrijheidstelling had geëist na de kaping van een Lufthansa-vlucht. Bij latere vergeldingsacties door Israël zouden twee van hen zijn omgebracht.

Omroep was niet op de hoogte

Maar Mohammed Safady leefde ook nog én hij bleek bereid te praten. Een neef van Safady bemiddelde met Huys, zo is te zien in de Ankie-documentaire. Maar helaas: Safady was gebonden aan een contract met de makers van Terror at the Games. Die hadden hem een exclusiviteitscontract voorgelegd. Toen Huys en Offringa hier achter kwamen, hebben ze de VPRO daarop aangesproken. De omroep bleek niet op de hoogte.

Betalen voor exclusieve interviews, zeker als het misdadigers betreft, ligt zeer gevoelig en is bij veel journalistieke organisaties een brug te ver. Maar als het gaat om een deal achteraf, kan de VPRO zich de keuze van de makers „voorstellen” omdat Safady „nooit eerder heeft gesproken over zijn aandeel en een belangrijk perspectief vertegenwoordigt”, mailt een woordvoerder. „Een kleine vergoeding voor een korte exclusiviteitsperiode” is „niet onbillijk”.

De Duitse producent Looks Film stelt in een verklaring op de VPRO-site dat sprake zou zijn van exclusiviteitsdeals die concurrerende makers hadden gesloten met „belangrijke bronnen”. Welke concurrenten dat zijn, blijft onduidelijk. In een mail aan NRC wil directeur Gunnar Dedio niet naar anderen wijzen, behalve naar een aankondiging uit 2021 waarin Sky met „exclusieve getuigenissen” schermt. Volgens Dedio is het „nu eenmaal zo” dat dit „steeds vaker voorkomt”. Dat Looks Film hier ook toe over ging was om „het resultaat van tijdrovende research, enorme inspanning en grote risico’s” te beschermen.

Huys en Offringa zeggen dat zij bronnen niet via exclusiviteit hebben vastgelegd. Kathrina Edinger van Bilderfest, producent van 1972 – Münchens schwarzer September (Sky), zegt dat er alleen een contract was met toenmalig politieofficier Guido Schlosser, „maar zonder vergoeding”. Schlossers dochter was researcher bij de Sky-documentaire. Aan de terrorist Jamal al-Ghasy, die in de Sky-documentaire onherkenbaar werd opgevoerd, was wel gevraagd om niet aan andere documentaires mee te werken. Volgens de producent was dat zonder contract of vergoeding. Dat hij ook opdook in Terror at the Games van Looks Film was dan ook niet te voorkomen.

‘Verwerpelijk’

Duidelijk is dat Terror at the Games het meest assertief te werk ging en dat leverde spraakmakende tv op. Maar Ankie Rechess noemde het tegenover Huys „verwerpelijk” dat er contracten zijn getekend en dat Safady „wil praten voor een heleboel geld”.

Volgens Dedio is pas „maanden na het interview” een exclusiviteitsdeal overeengekomen. Dat daar een bedrag tegenover staat, zou zijn om aan de Duitse wet te voldoen. Dedio verwijst naar wetsartikelen over portret- en auteursrecht, waar een „passende” vergoeding vereist is. Dit is volgens hem ook van toepassing op een exclusiviteitsdeal. „Onze juridisch adviseur heeft de passende vergoeding op 2.000 euro bepaald.”

Volgens woordvoerder Hendrik Zörner van de Duitse journalistenvakbond is betaling echter geen wettelijke noodzaak in dit soort gevallen.

De inbreng van de VPRO in het hele proces is volgens een omroepwoordvoerder „te verwaarlozen”, aangezien de omroep co-producent noch financier is. De VPRO verbiedt betaling voor interviews – „bronnen, zegslieden of geïnterviewden krijgen niet betaald voor hun medewerking”, staat in de journalistieke principes. Alleen voor deskundigheid wordt vergoeding geboden. Onkosten voor een geïnterviewde worden wel vergoed, zoals gebruikelijk in de journalistiek. De VPRO noemt dit pertinent geen betaald interview. „Het is geen beloning voor het interview, maar het veiligstellen van het verhaal” stelt de omroep.

NPO Ombudsman Margo Smit, die zich in het verleden boog over betaling aan No Surrender-leider Henk Kuipers in een PowNed-serie, zegt zich geen oordeel aan te meten. „Was het een Nederlandse productie geweest, dan had je kunnen vaststellen dat er niet volledig voldaan is aan de journalistieke NPO-code”, omdat de hoogte van het bedrag door de makers vermeld moet worden. Dat had de VPRO tot woensdag nog niet gedaan, al is het bedrag inmiddels bekend. De VPRO liet weten door de Duitse producenten te zijn gevraagd het bedrag niet te publiceren, „omdat het een aankoop betreft en meerdere partijen” betrokken zijn.