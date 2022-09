Raad van State: onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven

Het is niet met zekerheid te zeggen dat emissiearme veestallen minder ammoniak uitstoten dan reguliere stallen. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld, in een belangrijke kwestie rondom het stikstofprobleem. De uitspraak betekent slecht nieuws voor de boeren met zo’n stal, die erop rekenden hun bedrijf te mogen uitbreiden omdat ze daarvoor de stikstofruimte hadden. In ieder geval drie Utrechtse melkveehouders kunnen dat nu vergeten.

Lees ook: Lely adviseert: onze machine lost het stikstofprobleem op. Wetenschappers twijfelen

Lang werd gedacht dat de ammoniakuitstoot van ‘duurzame’ veestallen — door duizenden boeren geïnstalleerd — zeker 50 procent lager was dan die van reguliere stallen. Uitstoot van ammoniak door de landbouw hangt voor het overgrote deel (85 procent) samen met de urine en de mest die het vee produceert. Melkkoeien hebben veruit het grootste aandeel. De manier waarop de uitwerpselen in de stal worden opgevangen beïnvloedt hoeveel er wordt uitgestoten.

Het werkelijke effect van emissiearme stallen werd al langer in twijfel getrokken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2019 onderzoek naar de stallen en concludeerde dat ze in praktijk niet of nauwelijks minder ammoniak uitstoten dan reguliere stallen. Milieuorganisaties sleepten een aantal provincies daarop voor de rechter, omdat die — ondanks de bevindingen van het CBS — natuurvergunningen bleven uitreiken aan veehouders met zulke stallen.

„Dit zet opnieuw veel op losse schroeven”, reageert Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie tegenover persbureau ANP. „Het gaat hier om stalvloeren die eerder door de overheid zijn goedgekeurd. Hoeveel rechtszekerheid heb je als de rechterlijke macht ze vervolgens afkeurt?” Volgens Jeroen van Manen, van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, gaat „geen enkele melkveehouder nog investeren in duurzaam werken als hij het risico loopt dat straks alles voor niks was”.

De uitspraak van de Raad van State kan belangrijke gevolgen hebben voor de koers die de overheid inzet om het stikstofprobleem op te lossen. De boerenlobby voert graag het argument op dat verkleining van de veestapel niet nodig is als de juiste technische innovaties worden geïmplementeerd. Ook de emissiearme stal droeg die belofte met zich mee. Bij de VVD-achterban is dat idee aangeslagen, bleek onlangs uit een motie om de stikstofplannen van het kabinet aan te passen.