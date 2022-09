Politie arresteert vermoedelijke moeder van gedode baby in Doetinchem

De politie heeft een vrouw gearresteerd in het heropende onderzoek naar een gedode baby in Doetinchem. In een persbericht maakt de politie woensdag kenbaar te vermoeden dat het om de moeder gaat van het pasgeboren kind dat zestien jaar geleden levenloos werd gevonden in een rietkraag. Dna-onderzoek moet uitwijzen of die vermoedens juist zijn. Welke rol de moeder speelde bij de dood van het kind is nog onduidelijk.

Spelende kinderen vonden de gedode baby in januari 2006, aanvankelijk in de veronderstelling dat het een pop was. Later gaven ze het kind de naam Sem Vijverberg — een combinatie van een „leuke voornaam” en een verwijzing naar het stadion van lokale voetbalclub De Graafschap, De Vijverberg. Volgens de politie is ‘Sem’ met geweld om het leven gebracht en tussen het riet achtergelaten. Hij leefde niet langer dan één dag.

In het onderzoek naar de dader zat de politie jarenlang op een dood spoor. De afgelopen jaren werd de zaak op creatieve wijze opnieuw onder de aandacht gebracht. De Graafschap speelde een wedstrijd in het ‘Sem Vijverberg Stadion’ en volkszanger Xander de Buisonjé schreef het lied ‘Er is nog hoop’. Uiteindelijk kreeg de politie grofweg tachtig nieuwe tips, waaronder één de doorslag gaf.