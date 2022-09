Oud NAM-baas Schotman herinnert zich weinig tijdens kritisch verhoor

„Met begrip, passie, interesse en zorg” keken de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en haar aandeelhouders Shell en ExxonMobil naar wat de aardbevingen deden in Groningen. Vol empathie met de Groningers begon Gerald Schotman, directeur van de NAM tussen 2014 tot 2018, woensdag aan zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „We waren heel erg begaan met het lot van de Groningers.”

Volgens Schotman gaven Shell en ExxonMobil „altijd steun” om de schade in Groningen „ruimhartig” te vergoeden. Over schade die was ontstaan door gaswinning „was geen discussie”. Daarbij werd niet alleen schade aan panden gerekend, maar ook niet-materiële schade zoals woongenot en waardevermindering van woningen. Schotman voerde zelf keukengesprekken met bewoners „om feeling te hebben met wat er speelt” en hij leidde ook de bazen van Shell en ExxonMobil rond in „het prachtige gebied”.

Kritische vragen

Zodra Schotman werd geconfronteerd met kritiek uit eerdere verhoren of interne documenten op het handelen van de NAM was de voormalig directeur minder uitgesproken.

Stuurde de NAM aan op uitkomsten van het Centrum Veilig Wonen (CVW) – een bedrijf dat is opgericht door de NAM om schademeldingen af te handelen? „Nee”, zei Schotman. „Niet dat ik weet.”

Hadden medewerkers van het CVW een zwijgplicht, zoals een getuige eerder deze week stelde? Schotman: „Niet dat ik weet.”

En een pikant intern memo van Shell-directeur Andy Brown uit 2016, waarin staat dat de NAM het budget van de schademeldingen met één derde moet terugdringen – een onthulling van de commissie die tot nu toe onbekend was – was bij Schotman onbekend. „Dat herken ik helemaal niet”, antwoordde Schotman.

Zelfs op zijn eigen woorden in een interview met het Dagblad van het Noorden in 2015 – waarin Schotman weerspreekt dat verlaging van de gaswinning nodig is voor de veiligheid van Groningers kon hij niet reflecteren. „Daar heb ik geen herinnering aan”.

