Opnieuw problemen bij Philips: sommige maskers gevaarlijk voor mensen met pacemakers

Philips Respironics, het Amerikaanse onderdeel van Philips, waarschuwt gebruikers met pacemakers om maskers bij sommige beademingsapparatuur niet meer te gebruiken. De maskers hebben magnetische hoofdbandclips die sommige geïmplanteerde medische apparaten en metalen onderdelen in het lichaam kunnen verstoren. Dit zou mogelijk letsel kunnen veroorzaken, aldus Philips. Eerder zouden patiënten met bijvoorbeeld een pacemaker gewaarschuwd zijn voor deze maskers, nu zegt Philips dat deze patiënten de maskers niet meer mogen gebruiken.

In totaal heeft het bedrijf 17 miljoen maskers met deze magnetische onderdelen gedistribueerd. Het is niet bekend hoeveel patiënten de maskers niet meer mogen gebruiken. Er zijn sinds 30 augustus veertien meldingen ontvangen over verwondingen na het gebruik van de maskers. Er waren onder andere meldingen van storingen bij pacemakers. Dat meldt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Philips meldt dat de maskers niet in de buurt mogen komen van patiënten, gezinsleden of zorgverleners die metalen implantaten of voorwerpen in het lichaam hebben.

De problemen blijven zich opstapelen bij Philips. Vorige week heeft het bedrijf al 1.700 beademingsapparaten teruggeroepen. In sommige versies van de apparaten zouden chemische stoffen kunnen vrijkomen die een giftig of kankerverwekkend effect kunnen hebben. Ook kon het apparaat ineens uitvallen. In Nederland werden geen apparaten teruggehaald, omdat ze hier niet geleverd zijn. Ook vorig jaar raakte het bedrijf in de problemen omdat miljoenen slaapapneu-apparaten moesten worden teruggehaald. Toen was er een probleem met de lijm, waardoor een patiënt overleed nadat een plakker van het apparaat niet goed werkte.

Correctie (7 september 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de maskers worden teruggeroepen. Dat klopt niet. Philips vraagt gebruikers om ze niet meer te gebruiken. Dat is hierboven aangepast.

