Onderzoeker NAM: ‘We hadden meteen de gasproductie moeten verlagen’

De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag gingen woensdag verder met NAM-onderzoeker Jan van Elk (2009-heden). Na de beving van Huizinge in 2012, met een kracht van 3.6 de zwaarste tot nu toe, begon NAM zelf een groot onderzoek naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in de regio. Van Elk: „We hadden een gebrek aan kennis.”

Uit dat onderzoek bleek dat bevingen pas later in de tijd zouden plaatsvinden, als er langzamer gas gewonnen zou worden uit het Groningenveld. „Dat had ons meer ruimte gegeven om meer onderzoek te doen”, zei Van Elk woensdag. Maar er werd in het jaar na Huizinge juist meer gas gewonnen. „Op dat moment wilde de NAM het veld leeg produceren, dat stond niet ter discussie.”

Al zegt Van Elk dat die keuze niet bij de NAM lag. „De verantwoordelijkheid lag bij GasTerra en de minister”. Het handelsbedrijf GasTerra en voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) namen formeel een besluit over de hoogte van de gaswinning. Maar gaswinner NAM ging niet in tegen dat besluit, zei Van Elk. „De NAM bleef daarin passief.”

Achteraf had dat anders gemoeten, aldus Van Elk. „De NAM had meteen de productie moeten verlagen om te laten zien dat we het serieus namen.”

