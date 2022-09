Sinds mei woont mijn moeder van 90 in een heel fijn verzorgingshuis.

Tijdens een recent bezoek zei ze een nieuwe vriendin te hebben maar niet te weten wat haar naam is. Ze wees haar aan en ik ging even een praatje met haar maken. Mezelf voorgesteld en inderdaad ze beaamde het goed te kunnen vinden met mijn moeder. Toen ik haar vroeg wat haar naam was zei de dame: „Kind, dat weet ik niet, hoor, ik woon hier tenslotte niet voor niks.”

