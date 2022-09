Nederlandse gasopslagen voor 80 procent gevuld, EU-doel behaald

De gasopslagen in Nederland zijn gemiddeld voor 80 procent gevuld, waarmee het Europese vuldoel is behaald. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) woensdag bekendgemaakt. In feite had Nederland tot 1 november om de gasvoorraad op peil te brengen. De afgelopen tijd kon er meer vloeibaar gas (lng) worden ingekocht dan verwacht, hoewel tegen hoge prijzen. Energieminister Rob Jetten (D66) spreekt van een „energiebuffer voor de moeilijke tijden die Europa tegemoet gaat”.

Niet alleen Nederland is goed op weg de Europese vuldoelen te behalen. Gemiddeld hebben Europese landen hun gasopslagen voor 82 procent gevuld, aldus het ministerie van EZK. Dat betekent nog niet dat het continent zich in veilig vaarwater begeeft: als Rusland de gastoevoer volledig stopzet, leidt dat alsnog tot problemen. Om die reden zetten veel Europese landen ook in op gasbesparingen. In Nederland gaat dat relatief goed, in andere EU-landen schiet het nauwelijks op.

Lees ook: Europa is verwikkeld in een energie-oorlog met Rusland. De vraag die steeds urgenter wordt: wie heeft de langste adem?

De extreme energieprijzen maakten het vullen van de gasvoorraden allerminst aantrekkelijk. In juli schreef energieminister Jetten dat hij gasopslag bij Bergermeer — naar eigen zeggen de grootste commerciële opslagplaats voor gas van Noordwest-Europa — niet volledig wilde vullen omdat hij bang is dat hij de gasprijs daarmee te veel opdrijft. Uiteindelijk ging hij toch overstag: hij trok 210 miljoen euro uit om de Noord-Hollandse gasopslag te vullen voor 90 procent in plaats van de oorspronkelijk bedachte 68 procent.