Namen van politici, politieagenten en militairen op ledenlijst Amerikaanse militie

Op een ledenlijst van de extreem-rechtse Amerikaanse Oath Keepers-militie, die ervan wordt beschuldigd een sleutelrol te hebben gespeeld in de Capitoolbestorming, zijn namen ontdekt van honderden Amerikaanse politici, politieagenten en militairen. Dat meldt het Anti-Defamation League Center on Extremism (ADL), een Amerikaanse non-profitorganisatie, in een deze week gepubliceerd onderzoeksrapport.

Een jaar geleden publiceerde klokkenluiderssite Distributed Denial of Secrets een lijst met ruim 38.000 Oath Keepers-leden, al is onduidelijk of de lijst authentiek is. Het ADL heeft de tienduizenden namen onlangs geanalyseerd en ontdekte dat ten minste 370 leden werkzaam zijn bij wetshandhavingsinstanties, zoals de politie. Honderd anderen zijn in dienst bij de krijgsmacht en tachtig leden zijn werkzaam in de politiek of hebben zich kandidaat gesteld voor zo’n functie.

Hoewel onduidelijk is of de lijst klopt, heeft een aantal mensen wel tegen persbureau AP bevestigd ooit lid te zijn geweest van de militie. Wie op de lijst staat, is niet noodzakelijkerwijs nog steeds verbonden aan de Oath Keepers.

‘Te extreme opvattingen’

Zo stelt Shawn Mobley, een sheriff in de staat Colorado, dat hij jaren geleden afstand nam van de militie vanwege het anti-overheidsdenken binnen de beweging. „Hun opvattingen zijn veel te extreem voor mij.” Een Republikeinse politicus in South Dakota, Phil Jensen, zou in 2014 een jaar lid zijn geweest omdat de vechtgroep destijds „een behoorlijk solide conservatieve groep” leek te zijn. Inmiddels valt er volgens hem „niet meer met ze te praten”. Volgens het ADL is de organisatie altijd al extremistisch geweest.

The Oath Keepers, opgericht in 2009 door Stewart Rhodes, is een paramilitaire anti-overheidsgroepering die complottheorieën aanhangt. Leden wordt gevraagd de grondwet te verdedigen „tegen alle vijanden, zowel buitenlandse als binnenlandse”. Een tiental mensen dat is gelieerd aan de Oath Keepers is aangeklaagd voor hun rol in de Capitoolbestorming op 6 januari.