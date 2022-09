Nadal neemt een tennispauze

Rafael Nadal wil zich de komende tijd even niet met tennis bezighouden. De naderende geboorte van zijn eerste kind komt nu op de eerste plaats. Dat zei de 36-jarige Spanjaard na zijn uitschakeling op de US Open. De nummer drie van de wereld verloor in de vierde ronde in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe (6-4, 4-6, 6-4, 6-3).

„Ik ga nu naar huis, want ik heb belangrijker zaken aan mijn hoofd dan tennis. Ik wil het jaar afsluiten met iets heel moois en dat is mijn eerste kind”, zei Nadal.

‘Niet jong en snel genoeg’

Voor de viervoudig winnaar van het toernooi in New York betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

Nadal liet in het midden of hij dit jaar nog op de tennisbaan terugkeert. „Dat hangt er ook van af hoe het gaat in mijn persoonlijke leven. Dat gaat nu even boven mijn bestaan als prof. Ik heb wel wat te repareren en weet dus nog niet wanneer ik terugkeer. Ik moet er ook mentaal klaar voor zijn”, aldus Nadal, die zich heeft geplaatst voor het finaletoernooi van de ATP Tour in november in Turijn.

Nadal was hard voor zichzelf na zijn verlies tegen Tiafoe. „Ik stond tegenover een speler die beter was dan ik. Tennis is ook een sport van positiespel. Je moet heel snel en heel jong zijn en dat ben ik op dit moment niet”, zei hij. „Ik kon weinig doen om hem van zijn stuk te brengen.”

De 36-jarige Nadal had in New York zijn 23e grandslamtitel kunnen veroveren. Novak Djokovic heeft er 21 achter zijn naam staan, Roger Federer één minder.

Tiafoe haalde in eigen land nog nooit de laatste acht. Dat lukte hem in 2019 wel op de Australian Open, maar sindsdien presteerde hij bijzonder wisselvallig. Dit jaar is hij bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan.

„Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben bijna in tranen na deze overwinning op een van de beste tennissers aller tijden”, zei Tiafoe.

Het is de grootste overwinning voor een Amerikaan op de US Open sinds James Blake in 2005 ook te sterk was voor Nadal, toen de mondiale nummer twee. In de kwartfinales neemt Tiafoe het op tegen de Rus Andrej Roeblev, die de Brit Cameron Norrie in drie sets versloeg.

Ook het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz heeft, diep in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd), de kwartfinale bereikt. Hij won in een duel dat bijna vier uur duurde van de Kroaat Marin Cilic (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3). (ANP)