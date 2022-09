Nabestaanden van terreurdaad in Nice vrezen dat aanslag wordt vergeten

Als Patrick Prigent (60) deze dinsdagmiddag aankomt bij congrescentrum Acropolis in Nice, licht zijn gezicht op van herkenning als hij een oudere beveiliger ziet. De mannen geven elkaar twee kussen en kletsen zachtjes terwijl ze elkaars armen vast blijven houden. Sterkte, fluistert de bewaker Prigent na een paar minuten toe, waarna hij plaatsneemt op een van de ruim 150 stoelen in de sobere zaal.

Politieman Prigent – een man met helderblauwe ogen, een getekend gezicht en zijn overhemd op z’n niçois: met de bovenste knoopjes open – gaat zitten en staart naar de twee enorme schermen voor hem, waarop een rechtszaal in Parijs te zien is. In de twee zalen in het congrescentrum in Nice zijn nog geen dertig bezoekers en journalisten aanwezig, maar op de schermen is te zien dat de zaal in Parijs is gevuld met tientallen in toga gestoken advocaten, zeven verdachten en talloze burgers, journalisten en breedgeschouderde beveiligers. Via grote speakers stromen hun woorden de zalen in Nice binnen.

Het is de tweede dag van de rechtszaak over de aanslag in Nice op 14 juli 2016. In het Paleis van Justitie op het Parijse Île de la Cité vertelt voorzitter van het gerechtshof Laurent Raviot langzaam en gedetailleerd hoe de geradicaliseerde Tunesiër Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31) zes jaar geleden met een vrachtwagen van 19 ton inreed op een menigte op de Promenade des Anglais. Daar hadden zich zo’n 30.000 mensen verzameld voor het vuurwerk ter ere van de nationale feestdag 14 juillet.

Tijdens een dodentocht van 1,85 kilometer bracht Lahouaiej Bouhlel 86 mensen om het leven, onder wie vijftien kinderen. Het opnoemen van al hun namen en de precieze plek waar ze stierven, kost Raviot bijna een half uur. Lahouaiej Bouhlel is de grote afwezige in de rechtszaal: hij werd de avond van de door Islamitische Staat opgeëiste aanslag doodgeschoten door de politie. Daarom staan alleen de acht medeverdachten (één is voortvluchtig) terecht die hem zouden hebben geholpen bij zaken als het verkrijgen van wapens en de vrachtwagen.

Herinneringen verdrongen

Ook Prigent was die avond aanwezig op de Boulevard des Anglais. Met zijn toenmalige partner en twee vriendinnen was hij op zijn vrije avond naar het vuurwerk komen kijken. „Ik heb veel herinneringen verdrongen”, vertelt Prigent dinsdagavond terwijl hij een halve liter Heineken drinkt op het terras van zijn stamkroeg Master Home in het oude centrum van Nice. „Ik weet bijvoorbeeld niet meer hoe de lijken eruit zagen waar ik overheen ben gestapt. Maar het gezicht van die terrorist, die op een paar meter van me vandaan voorbij racete in zijn vrachtwagen, kan ik nog zo uittekenen. Emotieloos en geconcentreerd, terwijl zijn vrachtwagen op en neer hobbelde over de mensenlichamen.”

Patrick Prigent was getuige van de aanslag. „Ik heb veel herinneringen verdrongen.” Foto Michael S. Honegger

Prigent raakte niet fysiek gewond, maar kampte de jaren na de aanslag met somberheid, schuldgevoelens dat hij wél overleefde, suïcidale gedachten. Een jaar na de aanslag werd hij tijdelijk opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ook heeft hij een jaar lang zijn werk als politieagent moeten neerleggen. „Ik heb wel eens gedacht: is het leven niet de hel?”, zegt hij terwijl hij tranen wegbijt. „Niet het hiernamaals, maar juist de periode tussen geboorte en dood?” Nog altijd leeft hij met de gevolgen van de aanslag: zijn relatie liep een paar maanden na de aanslag op de klippen en omdat hij „overgevoelig” is geworden, heeft hij zijn baan als wijkagent moeten ruilen voor een slechter betaalde bureaubaan. „Ik heb inmiddels geleerd om afstand te nemen en ik vul mijn leven met dingen die ik leuk vind: fietsen, zwemmen, reizen, borrelen met vrienden, daten. Maar nu de rechtszaak geopend is, word ik toch weer geconfronteerd met wat er is gebeurd. Dat maakt dit een hele zware periode.”

Als hij praat over de eerste procesdagen, komt oude woede en verdriet ook weer bovendrijven. „Hoe vaak hebben we de naam van die terrorist vandaag wel niet moeten horen?” zegt hij bijvoorbeeld, verwijzend naar het betoog van voorzitter Raviot. „Het was een onmens. Zijn naam verdient geen plaats in ons collectieve geheugen. Vooral niet omdat we de namen van de slachtoffers aan het vergeten zijn.”

Vergeten

Ook andere slachtoffers beginnen erover in deze eerste week van het proces: vergeten. Zo vertelt spraaktherapeut Anne Murris (62), die haar 27-jarige dochter Camille verloor bij de aanslag en het begin van het proces volgt in Parijs, telefonisch dat ze er „alles aan doet om te voorkomen dat vergeten wordt wat er is gebeurd”. Met haar stichting Mémorial des Anges (gedenkteken van de Engelen) heeft ze zich de afgelopen jaren ingezet voor de creatie van gedenktekens en -momenten in Nice. „Als de maatschappij vergeet wat er gebeurd is, verliezen we de gezichten van de slachtoffers en het leed van hun naasten.”

Zelf heeft ze iedere dag nog moeite met het verlies van haar dochter, met wie ze als zelfverklaard overbeschermende moeder een zeer hechte band had. Omdat de gezinsleden op verschillende manieren rouwden, leidde het overlijden van Camille bovendien tot spanningen in de familie en een tijdelijke breuk met haar partner. „Het verliezen van een kind is verwoestend.”

Aanslag in Nice kostte 86 mensen het leven

De angst van slachtoffers dat de aanslag vergeten wordt, is niet onterecht: aanslagen wórden vergeten. „In de periode meteen na een aanslag zie je dat mensen die altijd beschouwen als ‘belangrijk’”, zegt Jörg Müller die voor het Franse onderzoeksinstituut CREDOC onderzoek doet naar de gevolgen van terroristische aanslagen telefonisch. „Maar in de jaren die volgen, neemt het belang dat we toekennen aan zo’n gebeurtenis af.” Uit peilingen over de aanslag van Nice blijkt dat kort erna vrijwel alle Fransen de gebeurtenis beschouwden als belangrijk, maar in 2017 was dat gezakt naar 47 procent en inmiddels rond de 20 procent. „Je ziet dat men in de loop van de jaren details vergeet en door elkaar gaat halen, zoals het aantal slachtoffers en het aantal terroristen dat erbij betrokken was. Ik denk dat Fransen over de aanslag in Nice zouden kunnen zeggen dat er vijftig, honderd of driehonderd slachtoffers waren.”

Wat pijnlijk is voor de slachtoffers van ‘Nice’ is dat de andere grote aanslag van deze eeuw, die van 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis, wél in het geheugen blijft plakken. „Nog altijd wijdt 45 procent van de Fransen grote betekenis toe aan 13 novembre”, zegt Müller. Dat heeft er volgens hem niet per se mee te maken dat er meer slachtoffers (130) waren. „Die aanslagen waren heel symbolisch omdat ze plaatsvonden in het economische en politieke centrum van Frankrijk, het hart van de republiek.” Dit werd bij optochten en gedenkmomenten na de aanslagen ook in binnen- en buitenland onderstreept.

Luisteren naar slachtoffers

Maar ook het feit dat veel slachtoffers Parijzenaren waren, heeft volgens Müller een rol gespeeld. „Zij zijn zichtbaarder omdat ze meer toegang tot de media en politiek, wat vrijwel allemaal in Parijs gevestigd is, hebben. Een hoogopgeleide vader uit Parijs die zijn kind verliest belandt nou eenmaal sneller op televisie dan een boer van het platteland wiens kind stierf tijdens een avondje uit in Nice.”

Lees ook deze reportage na de aanslag in Nice: ‘Nu het echt is lijkt alles een droom’

Het begin van het proces van de aanslag in Nice wordt deze week wel breed besproken in de Franse pers. „Na zes jaar begint een fase van luisteren”, zegt Prigent. Hij kijkt uit naar de vijf weken die in het proces zijn uitgetrokken om de parties civiles (slachtoffers die ook formeel eiser zijn) te horen: „Hoe meer mensen praten, hoe sterker de herinnering blijft.” Inmiddels hebben bijna driehonderd van de bijna negenhonderd parties civiles gezegd dat ze willen spreken in het proces; ook Prigent en Murris zullen het woord nemen.

Hoe pijnlijk voor sommige slachtoffers, het is overigens maar de vraag hoe gezond het zou zijn als alle aanslagen wel altijd top of mind zouden blijven. Een van de gevolgen van terrorisme is dat wantrouwen in een maatschappij groeit, zegt Müller daarover. „En we zien dat momenteel 60 procent van de Fransen onbekende mensen wantrouwt, een mogelijk gevaar in hen ziet – ook als daar geen aanleiding toe is.”

Ook is het gevoel van onveiligheid onder Fransen op het hoogste niveau sinds het begin van de eeuw. Müller voegt daarbij de nuance toe dat beide gevoelens niet alleen aan terrorisme gelieerd zijn; ook zaken als politieke polarisatie en de Gele Hesjes-protesten hebben bijgedragen. Dit soort gevoelens kan wellicht positief uitpakken als mensen een verdachte koffer aangeven bij de politie, maar, zegt Müller, „wantrouwen is niet het antwoord. Langdurig en breedgedeeld wantrouwen leidt alleen maar tot een afname van de sociale cohesie”.

Patrick Prigent voelt zich niet per se wantrouwiger. Maar op het terras van Master Home vertelt hij wel vaak vrienden op te zoeken en af te spreken in cafés waar hij de bediening kent. Ook het ontmoeten van bekende gezichten, zoals dat van de bewaker in Acropolis, stelt hem op zijn gemak. „Een vertrouwende omgeving vind ik prettig. Want een onbekende omgeving kan een vijandige omgeving zijn.”