De Duitse dichter Hans Magnus Enzensberger noemde hem „de held van de aftocht”. Maar levert een aftocht helden op? Een verloren man, gekweld door de dood van zijn geliefde vrouw en verscheurd door wroeging en woede over het tragische einde van zijn geliefde land. Dat beeld van Michail Gorbatsjov, de eerste en laatste president van de Sovjet-Unie, komt levendig naar voren in de documentaire Gorbachev. Heaven van Vitaly Mansky. Dit was ook mijn ervaring toen ik Gorbatsjov een paar jaar geleden bezocht in de lege kantoren van zijn stichting. Die grimmige, aangrijpende indruk van Michail Sergejevitsj zal me altijd bijblijven.

Ivan Krastev is politicoloog. Dit artikel verscheen ook in The Guardian.

Ook denk ik terug aan twee andere Gorbatsjovs. De eerste zag ik in 1985 in mijn geboorteland Bulgarije op de tv. Ik studeerde als 20-jarige filosofie aan de Universiteit van Sofia en Gorbatsjov was net gekozen tot algemeen secretaris van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Dat hij aan de macht kwam, om maar te zwijgen van de eerste beleidsmaatregelen die hij nam, was even verrassend als sneeuw in juli. Het was alleen al een wonder dat de Sovjet-nomenklatura iemand koos van nog geen 70, en die in staat was een zin af te maken.

Nog bovennatuurlijker was het gevoel van een opening dat hij bracht – een aanstekelijk besef dat iets wat gisteren nog onmogelijk was vandaag wel mogelijk was en dat er morgen nog weleens meer kon gebeuren.

Open samenleving

Hij bevrijdde ons van de psychologische afgrond dat morgen niets meer is dan de dag na vandaag. Mijn hele politieke rijping voltrok zich in de schaduw van dit fenomeen Gorbatsjov. Hij gaf ons niet de vrijheid zelf, maar hij gaf ons de kans de vrijheid te proeven. Dankzij hem kreeg de wereld belangstelling om Russisch te leren en kon ze zich een ander Rusland voorstellen. Er zijn krakende planken vol boeken van politicologen die hebben ontleed wat open en gesloten samenlevingen zijn. Veel minder is er geschreven over het opvallende verschil tussen volwassen worden in een samenleving die de luiken openzet en volwassen worden in een samenleving, zelfs een relatief open samenleving, waarin de lucht naar angst en stilstand ruikt. Deze eerste Gorbatsjov was niet de held van de aftocht, hij was de engel van de opening.

Daarna komt de tweede Gorbatsjov die me maar al te goed bijstaat. Het was augustus 1991 en zojuist was de reactionaire coup tegen hem neergeslagen. Deze keer werd ook Gorbatsjov zelf daarmee verslagen. Hij was de man geworden die niet het socialisme had kunnen redden, maar wel zijn land kapot had weten te maken. Hij was gebroken, boos en verbitterd. Je kon medelijden met hem hebben, maar hem bewonderen, dat kon niet meer. Hij was de verloren zaak in persoon.

Voor de meeste westerlingen is het moeilijk te bevatten dat de man die het Sovjetcommunisme vernietigde, een van de weinige echte marxisten onder de Sovjetleiders was. „Ik zie Lenin nog altijd als onze god”, bekent Gorbatsjov in Mansky’s film. Deze toewijding aan het marxisme zegt heel veel over de tijd dat de laatste Sovjetleider aan de macht was. Zijn vaste geloof in de aantrekkingskracht van het socialisme bespaarde de wereld een Sovjetversie van ‘Tiananmen’.

Beloften van het marxisme

Eind jaren tachtig zag de elite in de Sovjet-Unie en China de toekomst niet meer als een langdurige strijd om een communistische samenleving op te bouwen. Maar hun opvattingen kwamen niet overeen wat betreft de rol van de Communistische Partij en de rol van geweld. Gorbatsjov schreef het verval van het communisme toe aan het onvermogen van de partij om de bezielende beloften van het marxisme in te lossen en volgens hem zou het socialisme zichzelf moreel in diskrediet brengen als het leger op zijn eigen volk zou schieten.

De Chinese leiders zagen de crisis van het communisme door een andere bril. Ze stonden sceptisch tegenover de grondbeginselen van het marxisme, maar waren nog altijd onder de indruk van het vermogen van de Communistische Partij om macht uit te oefenen, de samenleving rond gezamenlijke langetermijndoelen te organiseren en de territoriale integriteit van het land te verdedigen. Gorbatsjov meende dat het communisme was mislukt omdat het geen socialistische samenleving had weten op te bouwen. Voor de Chinese leiders was het communisme geslaagd omdat de partij tegen alle verwachtingen in de staat en de samenleving had weten te verenigen, met behoud van haar machtsmonopolie.

Het mag ons niet verbazen dat Deng Xiaoping – volgens diens jongste zoon Zhifang – Gorbatsjov ‘een sukkel’ vond. Vladimir Poetin denkt net als Deng en dus liet zijn agenda niet toe dat hij de begrafenis van de laatste Sovjetleider bijwoonde. Volgens Gorbatsjov bood de liberale orde van het Westen de Sovjet-Unie de beste kans op voortbestaan, vooral op dat koortsachtige moment dat de nationalistische mobilisatie in opkomst was. Gorbatsjov wilde zich bij het Westen aansluiten, waarna het Westen zijn land zou redden. Dat gebeurde niet. Hij voelde zich verraden – misschien door het Westen, misschien door de natuurlijke hang van mensen naar onafhankelijkheid en vrijheid, misschien ook wel door de geschiedenis zelf.

Bewondering

In Mansky’s documentaire peinst Gorbatsjov over de volgende generatie Russen, die hem anders zal zien dan de huidige omdat ze niet het gezicht van Poetin op het tv-scherm ziet flikkeren. Is dit het zelfbedrog van een historische verliezer of het profetische inzicht van de ‘held van de aftocht’? Een jaar geleden zei een Russische collega, hoogleraar aan een van de beste universiteiten van Moskou, dat het hem verbaasde hoe anders zijn studenten de laatste Sovjetleider zagen dan de generatie van hun ouders. „Zij gaven hem niet de schuld van de val van het wereldrijk”, zei hij, „omdat de Sovjet-Unie niet hun land was. Integendeel, ze hebben bewondering voor zijn moed om tegen het systeem in te gaan en zijn fatsoen om vreedzaam de macht af te staan.”

Sommige van diezelfde studenten zijn nu aan het front. Hoe zal hun oorlogservaring hun herinnering aan de laatste Sovjetleider kleuren? Is voor hen de ware leider iemand die een oorlog begint of iemand die de moed heeft een zinloze oorlog te beëindigen?

Sinds ik van Gorbatsjovs dood hoorde, word ik achtervolgd door de vraag of woordenboeken nuttiger zijn om de betekenis van politieke leiders te meten dan geschiedenisboeken en opiniepeilingen. Gorbatsjov prentte twee Russische woorden in ons aller geheugen – perestrojka en glasnost. Die woorden worden in alle grote Europese talen onvertaald begrepen en net zo geschreven als ze in het Russisch worden uitgesproken. Vladimir Poetin leert ons maar één woord – siloviki, sterke mannen.