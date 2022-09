Meters groot Romeins mozaïek van Medusa terug na FBI-speurwerk

Een tweeduizend jaar oud Romeins mozaïek is bijna een eeuw na zijn verdwijning uit Italië door de FBI teruggegeven aan de Italiaanse regering. Dat heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst afgelopen week bekendgemaakt.

Het gaat om een groot mozaïek met een portret van Medusa, de monsterlijke figuur uit de Griekse mythologie. Het mozaïek, dat in zestien stukken van ongeveer een vierkante meter is gezaagd, lag sinds de jaren tachtig in een opslagdepot in Los Angeles. Hoewel er termieten zaten in de houten kratten waarin het mozaïek bewaard was, verkeert het kunstwerk in goede staat, vooral dankzij de klimaatbeheersing in het depot.

Onverkoopbaar

De restitutie is het resultaat van bijna twee jaar onderzoek door het Art Crime Team van de FBI. Eind 2020 nam een advocaat contact op met de dienst namens een cliënt die het mozaïek in bezit had. De eigenaar had gemerkt dat het werk wegens het ontbreken van herkomstgegevens onverkoopbaar was, en wilde het mozaïek daarom graag teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar.

De FBI, die samenwerkte met de Italiaanse Carabinieri, achterhaalde dat het kunstwerk in 1909 in de Verenigde Staten was aangekomen en in 1959 per advertentie te koop werd aangeboden in de omgeving van Los Angeles. De conclusie van de dienst was dat het toebehoorde aan Italië. FBI-agent Allen Grove in een verklaring: „Het is niet bedoeld om in Los Angeles te zijn. Het mozaïek is van het volk van Rome.” De zaak blijft met raadsels omgeven. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe het mozaïek in de VS belandde, en wie sindsdien de eigenaren zijn geweest.

Kim Kardashian

De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar talloze Italiaanse oudheden gerepatrieerd. In juni bijvoorde bracht het 142 stukken terug die afkomstig waren uit de verzameling van hedgefonds-miljardair Michael Steinhardt. In december kwamen daar nog eens tweehonderd geroofde antiquiteiten bij, waarvan één stuk naar verluidt was verkocht aan reality-ster en zakenvrouw Kim Kardashian. Deze gerepatrieerde stukken zijn alle geëxposeerd in het in juni in Rome geopende Museo dell’Arte Salvata, het museum van geredde kunst. Het verzaagde mozaïek zal eerst worden gerestaureerd.