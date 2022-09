Hongkong arresteert journalist en veroordeelt logopedisten wegens ‘opruiende’ kinderboeken

De politie in Hongkong heeft woensdag de baas van de journalistenvakbond van Hongkong gearresteerd, op grond van een Chinese wet die de vrijheid van meningsuiting beperkt. Op dezelfde dag werden vijf logopedisten veroordeeld door een rechter in Hongkong voor ‘opruiing’ middels een verhaal voor kinderen in prentenboeken. Dat meldt persbureau AP. De journalist, Ronson Chan (41), deed verslag van een bijeenkomst van eigenaren van sociale woningen in de stad voor de nieuwszender Channel C toen hij werd aangehouden. Volgens de politie werd Chan gevraagd zich te identificeren en „werkte hij niet mee”.

Lees ook: Fundamentele vrijheden verdwijnen in hoog tempo uit Hongkong

De logopedisten hadden een reeks kinderboeken gepubliceerd die volgens een rechtbank in Hongkong aanzet tot „haat tegen de autoriteiten van China”. De prentenboeken gaan over schapen die hun dorp beschermen tegen wolven – een verhaal dat sommigen interpreteren als een poging om de pro-democratische beweging in Hongkong aan kinderen uit te leggen. Na een proces van twee maanden oordeelde een door de Chinese regering gekozen rechter dat er een „opruiende bedoeling” achter de boekjes zat. De straf van de logopedisten is nog niet bekend, maar zij riskeren tot twee jaar gevangenisstraf.

In 2020 werd in Hongkong de omstreden zogenoemde ‘Veiligheidswet’ aangenomen, die volgens China nodig was om de stad stabiel te houden na maanden van anti-regeringsprotesten in 2019. Critici zeggen echter dat de wet vooral bedoeld is om kritische media, de wetenschap en de vrijheid van meningsuiting in te perken. De wet maakt het gemakkelijk demonstranten te vervolgen en sinds de invoering zijn meerdere media in Hongkong, soms gedwongen, gestopt.

Zo werd Stand News, waar ook journalist Ronson Chan voorheen voor werkte, gesloten nadat verschillende redacteuren werden gearresteerd op beschuldiging van opruiing. Volgens de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders staat Hongkong dit jaar op plaats 148 van de 180. Vorig jaar was dat nog plek 80 en vóór de invoering van de wet plek 58, volgens de ranglijst van de ngo.