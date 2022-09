Shrek het reuzenschaap: dat was, tot voor kort, mijn associatie bij het woord ‘woloverschot’. Zes jaar lang had de gecastreerde ram, die een hekel had aan scheerbeurten, zich schuilgehouden in een grot op het terrein van een Nieuw-Zeelandse schapenboer. Toen hij in 2004 ontdekt werd, woog zijn vacht ruim 27 kilo. De scheerbeurt waarmee hij van die zware vracht verlost werd, duurde 20 minuten en was live te zien op tv. Shrek werd een nationale held: hij ging op audiëntie bij de toenmalige premier, haalde geld op voor goede doelen. Zelf werkte ik, door hem geïnspireerd, kortstondig als herder in Nieuw-Zeeland. Aotearoa, ‘het land van de lange witte wolk’, was voor even het land van de lange witte wol.

Inmiddels is Shrek al jaren dood. Bij zijn overlijden in 2011 kopten de kranten: ‘We wool remember you.’ Maar het woord woloverschot is springlevend, zeker in Nederland. Schapen worden hier gehouden omwille van hun vlees of graastalent, niet vanwege hun vacht. Vorig jaar stond in Trouw dat jaarlijks 95 procent van de 1,5 miljoen kilo Nederlandse schapenwol op de stort of in de verbrandingsoven eindigt. En ook dit jaar laten schapenhouders hun wol massaal vernietigen. De oorzaak: een historisch lage wolprijs.

Begin juni maakte de Nederlandse Wolfederatie bekend dat goede witte wol (‘niet vervilt of extreem vervuild’) net als vorig jaar 10 cent per kilo opbrengt. Zo’n 40 cent per schaap, een habbekrats. Met de wol van zwarte schapen is het nog slechter gesteld: daar moet je per ingeleverde kilo 20 cent bijbetalen. Hun wol is niet te verven, en levert daarom niets op in de kledingindustrie. Schaapje, schaapje, heb je witte wol? / Als-ie zwart is, eist dat zijn tol.

Nederlandse wol is sowieso niet populair meer. Veel outdoorkleding wordt nu gemaakt van merinowol, afkomstig van Nieuw-Zeelandse schapen (ook Shrek was een merino). Die is fijner van textuur en kriebelt niet, maar wordt wel de halve wereldbol overgevlogen, terwijl we in Nederland blijven zitten met de vacht van ruim 800.000 schapen. Tot voor kort werd veel van die Hollandse wol in China gebruikt als vulling voor autostoelen, maar sinds de coronacrisis ligt die export stil.

Er zijn wel initiatieven tot wolpromotie. Zo maakt het Haarlemse bedrijf ORO plantenvoeding van tot korrels geperste wol, en verwerkt het Hollands Wol Collectief wol van lokale boeren tot vilt of vulmateriaal. En op de Floriade in Almere werd wol aangeprezen als ondergrond voor groene daken.

Maar waar blijft de overheid? In de energiecrisis komt wol als geroepen. Vergeet eenpansgerechten, koud douchen en polyester fleecevesten. Subsidieer liever het gebruik van schapenwol. Niet alleen voor warme truien omdat de thermostaat lager moet, maar vooral ook als duurzaam isolatiemateriaal.

Maak wol weer waardevol. Laat het schaap zijn vacht duur verkopen. Ongeacht de kleur.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

