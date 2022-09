Golfstaten tikken Netflix op de vingers: geen kussende vrouwen meer

De conservatieve machthebbers in de Golfstaten hebben streamingdienst Netflix gemaand niet langer „aanstootgevende” beelden aan te bieden, die „in tegenspraak met islamitische en maatschappelijke waarden en beginselen” zijn. Daaronder, zo maakten ze dinsdag duidelijk, verstaan ze in het bijzonder uitingen van homoseksuele en lesbische liefde. Als Netflix zich hieraan niet houdt, zullen er juridische stappen tegen het bedrijf worden genomen.

De waarschuwing kwam in de vorm van een gezamenlijke verklaring van de leden van de GCC, het samenwerkingsverband van zes Arabische Golf-staten (GCC). In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten werd er ook nog een verklaring van regeringswege met dezelfde boodschap aan toegevoegd.

Hoewel de verklaring zelf geen bijzonderheden gaf, maakte de Saoedische staatszender Al-Ekhbariya naderhand duidelijk waar het de autoriteiten om was begonnen. Er werden onscherp gemaakte beelden vertoond uit de animatieserie Jurassic World: Camp Cretacious van twee vrouwen die elkaar omhelsden en kusten. Een advocaat lichtte vervolgens eveneens op de televisie toe dat dit „heel ongelukkige en pijnlijke clips zijn voor onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generatie”. Al-Ekhbariya beschuldigde Netflix van stiekeme „immorele boodschappen die de gezonde opvoeding van onze kinderen bedreigen”.

Offensiefje

Er is al enige maanden een offensiefje gaande in de Golfstaten tegen uitingen van homoseksuele liefde en tegen wat zij beschouwen als de ongewenste emancipatie van de lhbt-gemeenschap. Zo zijn regenbooglogo’s op bij voorbeeld kinderspeelgoed en kinderkleren in de ban gedaan. Homoseks is in veel landen in de Golfstaten ook strafbaar, in Saoedi-Arabië, de Emiraten en Qatar zelfs met de doodstraf. Die sanctie hanteert ook Iran aan de overzijde van de Golf. Daar werden begin deze week nog twee jonge vrouwen ter dood veroordeeld omdat ze zich voor lhbt-rechten hadden ingezet.

Netflix heeft nog niet in het openbaar gereageerd op het verzoek van de Golfstaten. Het is niet voor het eerst dat de Golfstaten zich storen aan zulke beelden. In juni wekte Disney, een concurrerent van Netflix, de woede van de Verenigde Arabische Emiraten en andere islamitische staten met een scène van elkaar zoenende lesbische vrouwen in de film Lightyear. De film werd daarop verboden.

In april verzocht Saoedi-Arabië hetzelfde Disney ‘lhbtq-verwijzingen’ te verwijderen uit de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disney weigerde daaraan te voldoen en daarom werd de film niet meer aangeboden in het land.

Netflix telt enige miljoenen abonnees in de Arabische wereld. Disney is er sinds 2020 eveneens actief maar is nog kleiner. De zender MBC, waarin de Saoedische staat een belang heeft, probeert intussen volgens analisten kijkers weg te snoepen van deze concurrenten.

