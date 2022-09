Mijn cavia P. tikt bijna de zeven jaar aan en dat is een regelrecht wonder, ik heb zelfs een cactus niet zo lang in leven weten te houden. Desondanks beginnen de jaren te tellen: P. is inmiddels kalend en aan één oog blind maar gelukkig piept ze nog steeds het hele huis bij elkaar als ik de kamer binnenkom en is ze ook nooit te beroerd om eten van haar kooigenoten te stelen.

Vorige maand bleek echter dat ze cystes op haar eierstokken had. De arts durfde vanwege haar hoge leeftijd niet meer te opereren en gaf een hormooninjectie.

„Heel soms verdwijnen ze dan”, mompelde ze, „maar deze cavia is ook wel echt oud.”

Met P. onder mijn ene arm en mijn ziel onder de andere kwam ik thuis, ervan overtuigd dat het einde nabij was. P. is de huisdierliefde van mijn leven. Ik weet heus wel dat de meeste mensen een cavia zien als een wat obees uitgevallen hamster maar P. is tammer en aanhankelijker dan een labrador, zo praatziek als een kaketoe en komt meteen aangerend als ik haar naam roep. En zo begon ik maar vooruit te grienen, zodat ik alvast een beetje kon wennen aan haar dood. Helaas raakte ik daar alleen maar door van slag, waardoor ik de rest van de dag op de bank lag te janken met P. in mijn armen die opgewekt de ene na de andere wortel wegknabbelde.

Gistermiddag moest ze naar de dierenarts voor controle. Ik had mezelf al ingesteld op slecht nieuws.

‘Zo”, zei de arts nadat ze de scan had bekeken. „Niets aan het handje. Cystes weg, geen kalk meer in de blaas.” Nieren bleken oké, nergens tumoren en ook het hartje was in topconditie. „Echt een krasse knar. Die haalt de tien nog wel”, zei ze tevreden.

Verbijsterd stond ik buiten. Ik had zózeer op slecht nieuws gerekend, dat ik deze afloop niet aankon. Ik mijn zus bellen.

„Ja ja”, zei ze. „Dingen lopen soms goed af. Voorlopig dan.”

Zelfs die toevoeging sloeg me niet meer uit het veld, want die voorlopigheid gold ook voor slechte dingen.

Buiten zag ik een Nederlandse vlag wapperen in traditionele kleurvolgorde. Op de radio klonk het bericht dat er vanwege de energiecrisis in rap tempo werd verduurzaamd. Al weken geen snelwegblokkade, Staghouwer weg, Rutte sterfelijk. Opeens was er hoop. Het klotste tegen mijn slapen, ik wist er de rest van de dag niet meer aan te ontkomen.

