Ggz-koepel tekent Zorgakkoord van Kuipers niet

Een van de partijen die met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) heeft onderhandeld over het Integraal Zorgakkoord, zal deze overeenkomst niet tekenen. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Alle leden hebben tegen het akkoord gestemd.

Het gaat om MIND, de koepel voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Het is de eerste onderhandelingspartner waarvan bekend is hoe de interne stemming over het akkoord is afgelopen. Bij Kuipers zaten meer dan tien partijen aan tafel, waaronder brancheverenigingen van huisartsen en ziekenhuizen. Dinsdag publiceerde NRC over de inhoud van het Integraal Zorgakkoord, dat formeel volgende week dinsdag bekend zou worden.

Volgens critici wordt in het Zorgakkoord getornd aan de vrije artsenkeuze. MIND is daar fel tegenstander van. Het wordt dan immers voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg minder aantrekkelijk een behandelaar te kiezen met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft. MIND vindt juist keuzevrijheid belangrijk, zo schrijft de organisatie op haar site, „omdat de klik met de therapeut in belangrijke mate bepalend is voor het behandelresultaat”.

Tweedeling

In het nieuwe akkoord staat dat verzekeraars de vergoeding voor zogenoemde ongecontracteerde zorg nog verder mogen beperken dan nu het geval is. MIND vreest voor een tweedeling in de samenleving, waarbij een ongecontracteerde aanbieder te duur wordt voor een deel van de bevolking.

MIND had ook graag meer garanties gezien voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten. De organisatie constateert dat „de focus van het akkoord ligt op marktwerking, kostenbeheersing en effectiviteit van de zorg”.

Het akkoord dat dinsdag via onder meer NRC uitlekte, lijkt sterk op de laatste conceptversie, die ook al was uitgelekt. Zo is afgesproken dat minder ziekenhuizen complexe behandelingen gaan doen, dat strenger wordt gekeken naar welke behandelingen worden vergoed en dat huisartsen meer tijd krijgen voor de patiënt. Met het akkoord hoopt Kuipers de zorgkosten in toom te houden.