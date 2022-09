Europees Hof: statushouders met Nederlandse kinderen moeten permanent kunnen blijven

Statushouders die een verblijfsvergunning hebben omdat zij een Nederlands kind hebben, moeten de mogelijkheid krijgen permanent in Nederland te blijven. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Met het beleid dat Nederland momenteel op dit gebied voert, gaat het al jaren in tegen Europese richtlijnen, aldus het Hof.

Het gaat om het zogeheten Chavez-Vilchez-arrest uit 2017. Toen bepaalde het Hof van Justitie dat asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, dat wél hebben op het moment dat zij ouder zijn van een kind met de Nederlandse nationaliteit. Het belangrijkste argument is hier de afhankelijkheidsrelatie tussen kinderen en ouders. Omdat kinderen voor hun verzorging afhankelijk zijn, zouden zij bij uitzetting van hun ouders - ondanks hun eigen Nederlandse nationaliteit - óók het land moeten verlaten.

Strenge interpretatie

Nederland heeft dat arrest altijd streng geïnterpreteerd en ging uit van ‘tijdelijkheid’. Zogeheten Chavez-Vilchez-ouders kregen niet een ‘normale’ verblijfsvergunning voor vijf jaar, maar een een tijdelijke vergunning. Op het moment dat een kind meerderjarig wordt, is er geen afhankelijkheid meer, zo redeneerde Nederland. Chavez-Vilchez-ouders hebben daarom op het moment dat hun kind achttien wordt, geen recht op een verblijfsvergunning. Daarnaast kan iemand met een tijdelijke vergunning geen permanent verblijf aanvragen of een naturalisatieproces beginnen.

Het Hof oordeelde woensdag dat het niet aan Nederland is om de Chavez-Vilchez-vergunning als tijdelijk te bestempelen. Het begrip ‘tijdelijkheid’ is hier bovendien niet van toepassing, aldus het Hof. Dat impliceert dat een verblijf „vanaf het begin uitsluitend voor korte duur was bedoeld”, terwijl veel van deze ouders zich wel degelijk „verankeren” in de samenleving waarin zij vaak lang wonen. Vergunningen voor au pairs of seizoenswerk zijn bijvoorbeeld wél met recht tijdelijk.

Volgens het Hof moeten ook Chavez-Vilchez-ouders het recht kunnen krijgen permanent verblijf of naturalisatie aan te vragen, waardoor zij - als de vergunning wordt toegekend - ook mogen blijven wanneer hun kind meerderjarig is. Zij moeten dan wel aan een reeks voorwaarden voldoen, net als alle andere statushouders. Zo moet iemand vijf jaar of langer in Nederland wonen, een inburgeringsexamen hebben afgelegd en voldoende inkomen hebben om zichzelf van te onderhouden. Ook mogen statushouders nooit zijn veroordeeld.

‘Geen perspectief’

Hoeveel Chavez-Vilchez-ouders er in Nederland zijn, is niet duidelijk. Wel is bekend dat van november 2017 tot en met mei 2018, de laatste periode waarover cijfers bekend zijn, 1.131 aanvragen voor een dergelijke vergunning zijn gedaan. Daarvan zijn er 1.076 ingewilligd. Omdat deze ouders aan een reeks voorwaarden moeten voldoen voor zij een permanente vergunning kunnen krijgen, is de kans klein dat zij allemaal mogen blijven.

Nederland heeft zich te houden aan de arresten van het Hof van Justitie, vertelt vreemdelingenrechtadvocaat Elles Besselsen, die zelf Chavez-Vilchez-ouders bijstaat. „Het Hof heeft in dit arrest uitleg gegeven van een artikel in een EU-richtlijn”, vertelt Besselsen. „Zoals Nederland die jarenlang heeft geïnterpreteerd, klopt niet.”

Voor de ouders zelf is het nu vooral belangrijk dat ze perspectief hebben, vertelt Besselsen. „Dat je jarenlang in Nederland woont zonder perspectief op wat er gebeurt als je kind achttien is, gaf veel mensen een heel vervelend, onzeker gevoel”, zegt de advocaat. „Deze uitspraak geeft hen in ieder geval de mogelijkheid om aan bepaalde voorwaarden te voldoen en een aanvraag in te dienen.”