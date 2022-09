Een knappe amputatie van een onderbeen, 31.000 jaar geleden op Borneo

Al 31.000 jaar geleden waren mensen in staat om met succes een been-amputatie te verrichten. Dat blijkt uit de vondst van een goed bewaard skelet van een twintig jaar oude man of vrouw in een grot op Oost-Borneo bij wie rond het tiende levensjaar een groot deel van het linkeronderbeen was afgezet. Uit dateringen met C-14 en uranium blijkt dat deze persoon er 31.000 jaar geleden met zorg is begraven. Elders in de grot, de Liang Tebo bij de rivier Marang, zijn ook rotstekeningen aangetroffen, waaronder hand-stencils. Het gebied rondom de grot is al enige jaren bekend om zijn oeroude rotstekeningen. De grot Lubang Jeriji Saléh met de oudste tekeningen ter wereld (40.000 jaar oud) ligt een paar kilometer verderop.

Het Australisch-Indonesische onderzoeksteam, onder leiding van Tim Maloney (Griffith University, Queensland) ziet in de vondst een belangrijke aanwijzing dat ook jager-verzamelaars in staat zijn tot gecompliceerde chirurgische ingrepen, zo schrijven ze deze week in Nature.

Gaatje in de schedel

Tot nu toe stamde de oudst bekende prehistorische amputatie uit de landbouwtijd, een Frans geval van 7.000 jaar oud, waarbij een linkeronderarm met succes was afgezet. Van jagers-verzamelaars wordt door antropologen altijd wel de plantenkennis en kruidengeneeskunde geroemd, maar chirurgische ingrepen gingen voor zover bekend niet verder dan het (vaak om rituele redenen) boren van een gaatje in de schedel of het verwijderen van een of meer vingerkootjes.

Uit nieuwe botvorming op de stomp van de persoon uit het Liang Tebo-graf wordt afgeleid dat hij of zij minimaal zes tot negen jaar heeft doorgeleefd na de amputatie. Dat de amputatie in de kinderjaren moet zijn gebeurd, is ook af te leiden uit de geringe afmetingen van het overgebleven stuk scheenbeen, dat na de amputatie niet verder is gegroeid. Dat het om een amputatie gaat en niet om een verwonding door bijvoorbeeld een krokodillenbeet, wordt onder meer afgeleid uit het ontbreken van verbrijzeling. Ook is het dan onwaarschijnlijk dat scheen- én kuitbeen op dezelfde plaats afgesneden zouden zijn.

Zorgvuldige begrafenis

De overgebleven botten in het linkerbeen zijn bijzonder dun, omdat er heel weinig op gestaan is, schrijven de onderzoekers in Nature. Maar óók de botten in het rechterbeen zijn relatief dun: het moet in het bergachtig gebied niet eenvoudig zijn geweest om hinkend of met een stok op één been rond te lopen. De betrokken persoon moet goed zijn verzorgd door zijn familie en andere groepsgenoten, hetgeen ook blijkt uit zijn zorgvuldige begrafenis. Op het graf waren drie stenen geplaatst, boven het hoofd en ook bij de armen – kennelijk om het graf aan te duiden. Ook werd in het graf een stukje rode oker gevonden. Vaak wordt aangenomen dat rode oker wordt gebruikt om kleur te geven aan een dode.

Rode oker die is gevonden in het graf van de persoon met het geamputeerde onderbeen. Foto T. Maloney et al., Nature

In de westerse geneeskunde is een geslaagde amputatie pas honderd jaar normale praktijk, vooral door de betere bestrijding van infecties (mede dankzij antibiotica). Ook bloedverlies was daarvoor meestal fataal. Des te meer eer voor de mensen 31.000 jaar geleden in Borneo. Volgens de onderzoekers moeten die ‘chirurgen’ hebben beschikt over gedetailleerde kennis van de beenanatomie en alle vaatsystemen om die amputie met succes te verrichten.

Ook de wondverzorging na afloop (met langdurige verschoning en desinfectie) moet zo goed als perfect zijn geweest, mogelijk mede dankzij kennis van lokale medicinale planten die desinfecteren en (hopelijk) ook pijn kunnen stillen. Zulke kennis moet over een lange periode – met vallen en opstaan – zijn ontwikkeld, en van generatie op generatie zijn doorgegeven, aldus de onderzoekers. Het is aannemelijk dat zulke kennis ook elders al vroeg is ontwikkeld, maar nog niet is opgemerkt bij opgravingen.

