Het was voor het jeugdtheater een ongekend rijk jaar

Na de stilte volgt de storm. Voor liefhebbers én makers van jeugdtheater was het twee jaar lang flink afzien: vanwege de opeenvolgende lockdowns werden nieuwe producties uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd, en de voorstellingen die wel doorgingen hadden vaak maar een korte tour, waardoor ze weinig publiek bereikten. Het resultaat was dat niet alleen vele producties in de startblokken stonden om te gaan spelen als de lockdowns voorbij waren, maar ook dat er per productie meer tijd was om de artistieke kwaliteit en diepgang van de voorstellingen aan te scherpen.

Dat hebben we het afgelopen seizoen geweten. Hoewel het jaar nog twee maanden van lockdowns kende, vond die grotendeels plaats in de wat rustigere theatermaanden van december en januari, waardoor de meeste geplande premières gewoon door konden gaan. Het resultaat was een ongekend rijk jaar, waarin het Nederlandse jeugdtheater zich van zijn sterkste en meest gevarieerde kant liet zien.

De jury van de Gouden Krekels, de belangrijkste jeugdtheaterprijzen van Nederland, stond daarmee voor een moeilijke opgave. Voor de Krekels, die in de categorieën ‘Meest Indrukwekkende Podiumprestatie’ en ‘Meest Indrukwekkende Productie’ worden uitgereikt, werden dit jaar vijf producties en drie podiumprestaties genomineerd, en dat is te weinig om een representatieve selectie te maken van een veld dat niet alleen jeugdtheater maar ook jeugddans omvat. Terwijl bij het ‘volwassen’ theater elf voorstellingen worden geselecteerd en tussen de twaalf en vijftien acteurs worden genomineerd voor prijzen, heeft het jeugdtheater flink het nakijken. De vraag blijft waarom jeugdtheatermakers en -spelers niet gewoon naar de volwassen prijzen en selecties mogen meedingen, iets wat in het Vlaamse Theaterfestival wél gebeurt.

Het mysterie van de grote mensen Foto Sanne Peper Hold your horses Bart Grietens Trojan Wars Foto Bowie Verschuren

Mijlpaal

Dit jaar zette de jury van het Theaterfestival een eerste stap in die richting: voor het eerst namen ze een jeugdvoorstelling op in de reguliere nominaties. Niet alleen werd Trojan Wars, de verpletterende Iliasbewerking van schrijver Peer Wittenbols en regisseur Noël Fischer, geselecteerd als een van de beste voorstellingen van het jaar, ook werd acteur Bram Suijker voor zijn hoofdrol genomineerd voor de Louis d’Or.

Trojan Wars is dan ook een mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlandse jeugdtheater. In een vijf uur durende marathonvoorstelling vertellen Fischer en haar uitmuntende cast en crew het hele verhaal van de Trojaanse oorlog en wat eraan voorafging. In Wittenbols’ bewerking staat de allesvernietigende impact van grootschalig en langdurig geweld centraal: eerst zien we de klassieke personages in de bloei van hun leven, vervolgens worden ze door de oorlog vermalen, tot er niets van ze overblijft. Suijker zet als Achilles een hartverscheurend portret neer van een moordmachine, die van vrolijke en liefdevolle jongen transformeert naar een beschadigde psychopaat. Zijn vuige performance gaat alle grenzen over en blijft dagenlang in je lijf zitten.

Als regisseur weet Fischer de juiste balans te treffen tussen loodzwaar drama en de lichtvoetigheid en humor die nodig zijn om deze wereld tot volle bloei te laten komen. En kostuumontwerper Carly Everaert tilt de productie tot nog grotere hoogtes met haar verbeeldingsrijke, genderfluïde creaties: de verrassende kostuums gaan een dialoog aan met de tragische lotgevallen op het podium en suggereren door hun speelsheid dat er ook een alternatief voor de eeuwigdurende cyclus van patriarchaal geweld is.

Dat zag de Krekeljury ook: Trojan Wars werd tevens genomineerd voor een Gouden Krekel. En ook de wat mij betreft beste jeugdvoorstelling van het jaar werd genomineerd: De baron van Münchhausen van DIEHELEDING. In de muziektheaterbewerking van het verhaal over de ‘leugenbaron’ zet het hiphoptheatercollectief sterk in op de vraag of je de waarheid soms geweld mag aandoen. Daarbij zijn de makers zich zeer bewust van hoe pertinent die vraag is in het huidige tijdsgewricht, waarin het hele concept van een gedeelde werkelijkheid steeds meer onder druk komt te staan. Op magistrale wijze speelt Steven Ivo de hoofdrol als een jongetje die zijn armoede probeert te ontvluchten door fantastische verhalen te vertellen. De geweldige hiphopcomposities, het enorme spelplezier en de goed getroffen personages maken De baron van Münchhausen tot een onmisbare voorstelling.

Engagement

Het Nederlandse jeugdtheater kenmerkte zich altijd al door maatschappelijke betrokkenheid, maar het afgelopen seizoen was het engagement nog extra merkbaar. In BIRDS van Dalton Jansen, ook genomineerd voor een Gouden Krekel, liet de dans- en theatermaker zich inspireren door zijn eigen jeugd, die hij deels in een jeugdzorginstelling doorbracht. In het prachtige A country inside my head van HNTJong volgen we een meisje dat als vluchteling in Nederland terecht is gekomen, en nu haar nagereisde zus wil voorbereiden op een succesvolle integratie. Met Met zonder ballen richtte theatermaker Inez Derksen zich op haar relatie met haar trans zoon, Flip Zonne Zuijderland. Dit levert een ontwapenende voorstelling over zelfbeschikking en de band tussen moeder en kind op.

De stille kletsmajoor Foto Kamerich & Budwilowitz/EYES 2 BIRDS Foto Amanda Harput PERRY Foto Jean van Lingen

In Snackbar boog Timothy de Gilde zich over de nasleep van kindermisbruik, voor de slachtoffers én voor de omstanders. En twee voorstellingen voor jonge kinderen ontwarden allebei op volstrekt eigen wijze het thema van macht: het oergeestige, wél genomineerde BullyBully van René Geerlings, en het al even sterke, maar niet-genomineerde Koning Bowi van Daniël van Klaveren.

Met maar vijf nominaties moet je keuzes maken, dat is begrijpelijk. Waarom de jury in dit uitzonderlijk rijke jaar echter niet voor een langere lijst heeft gekozen, is me een raadsel (er is precedent: in 2014 werden er zes voorstellingen voor de Gouden Krekel genomineerd). De grootste afwezige onder de nominaties is Oma is een avatar van Eva Line de Boer. De Boer maakt al enkele jaren fascinerende voorstellingen over internetcultuur bij HNTJong – haar eerdere werk Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie had eigenlijk ook al een Krekel verdiend. Dat had dit jaar kunnen worden rechtgezet met een nominatie voor haar geestige en gelaagde voorstelling over digitale rouwverwerking.

Voor de Meest Indrukwekkende Podiumprestatie maakte de jury het zichzelf nóg moeilijker, met maar drie nominaties. Bij deze categorie is altijd de vraag: wat verstaat de jury onder ‘een indrukwekkende prestatie’? Wanneer de kijker onder de indruk is van vakmanschap of talent van een uitvoerder? Of wanneer de kijker geraakt wordt door de verbeeldingskracht of inhoudelijke gelaagdheid van het getoonde?

Het lijkt er sterk op dat de jury dit jaar in de eerste definitie is blijven steken. Zowel Jelle Hoekstra (voor zijn hoofdrol in Het mysterie van de grote mensen) als Marlyn Coetsier (voor haar ‘spel en decorgebruik’ in De stille kletsmajoor) getuigt van groot vakmanschap in hun rollen. Hoekstra moet in zijn eentje de aandacht van het publiek vasthouden in scènes waarin zijn tegenspelers slechts uit imaginaire minimensjes bestaan, en Coetsier bedient alle poppen en apparaten in haar visueel vernuftige voorstelling met veel schwung en plezier. Beide getuigen echter van een nogal ouderwetse insteek van jeugdtheater, die meer op directe vertelling en effectbejag gericht is dan op gelaagde personages, abstractie of inhoudelijke gelaagdheid.

Dan is de keuze voor Perry Gits begrijpelijker. In zijn dansconcert PERRY beweegt de fysieke performer door een choreografie waarin zijn relatie tot zijn lichaam centraal staat, met thema’s als genderfluïditeit, racisme en de stereotiepe beelden die in de beeldcultuur aan het zwarte, mannelijke lichaam worden opgehangen. Het sterke van Gits’ performance is dat hij al deze thema’s kraakhelder overbrengt zelfs voordat er in de voice-over letterlijk over wordt gereflecteerd. De kwetsbaarheid waarmee Gits zijn lichaam inzet, mag indrukwekkend worden genoemd.

Maar waarom in deze categorie maar drie nominaties? Ook hier hadden cast en crew van Trojan Wars wel eens genoemd mogen worden. Of wat te denken van Isabelle Kafando, die in Koning Bowi een onweerstaanbaar machiavellistische kleuter neerzet. Of de betoverende vormgeving van de installatie TussenTijdCapsule van Schippers & Van Gucht: in tien minuten kruip en klim je door een wondere wereld van verschillende verdiepingen waarin je weer precies kunt voelen hoe het was om kind te zijn. Of anders het decorontwerp dat Sanne Danz maakte voor Ik ben er even niet, de afscheidsvoorstelling van Moniek Merkx bij Maas Theater en Dans: een ronddraaiende verzameling kamers die op eindeloos verrassende manieren blijft transformeren.

Want dat is het aardige van de Krekels: in tegenstelling tot de volwassen toneelprijzen kun je ook als licht-, muziek-, decor- of kostuumontwerper voor een prijs in aanmerking komen. Daarom een voorstel voor volgende jaren: tien nominaties per categorie bij de Krekels, en een bredere blik op podiumprestaties bij de prijzen voor het ‘volwassen’ theater. Alleen zo kan de verscheidenheid van het Nederlandse (jeugd)theater écht worden gevierd.

De Gouden Krekels worden uitgereikt tijdens het Gala van Het Nederlandse Theater op 11 september.

Welke theaterstukken, exposities en kunstwerken zijn komend seizoen de moeite waard? NRC zet de mooiste interviews, reportages en essays over deze kunstuitingen op een rij.

