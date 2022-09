Drievoudig Vuelta-winnaar Roglic stapt na val uit Spaanse ronde

Wielrenner Primoz Roglic gaat woensdag niet van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje nadat hij dinsdag vlak voor de finish ten val is gekomen. Dat meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. De 32-jarige Sloveen is drievoudig winnaar van de Spaanse rittenkoers. Tijdens de huidige Vuelta stond hij tweede.

Roglic ging dinsdag tijdens de eindsprint van de zestiende etappe flink onderuit nadat hij mogelijk met zijn wiel dat van de Brit Fred Wright had aangetikt. Met een bebloede arm en knie kwam hij vervolgens over de finish, waarna hij nog 1.26 minuut achterstand had op de rode truidrager Belg Remco Evenepoel. Na de val meldde Jumbo-Visma dat de ploeg nog moest beoordelen of Roglic door kon met de volgende etappe.

Dit is de zoveelste tegenslag voor de voormalig schansspringer. Tijdens de afgelopen Tour de France stopte hij voor de tweede keer op rij door een val. Vorig jaar won hij twee maanden na zijn gestaakte deelname aan de Tour voor de derde keer de Vuelta. Dit jaar waren er al twijfels over zijn fitheid. Hoewel Roglic tijdens de zestiende etappe nog acht seconden was ingelopen op Evenepoel, leek zijn achterstand nagenoeg niet meer in te halen. Na de afmelding van Roglic staat de Spanjaard Enric Mas tweede, twee minuten achter Evenepoel.

Lees ook: Steeds moet ‘nobody’ Roglic afrekenen met scepsis