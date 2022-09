‘Bagagepersoneel Schiphol deed te zwaar werk, inspectie controleerde jarenlang niet’

De Arbeidsinspectie heeft twaalf jaar lang niet gecontroleerd of het werk van bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol wel aan de gezondheidsnormen voldeed. Een deel van het personeel heeft nu te maken met lichamelijk letsel vanwege het zware werk. Dat meldden NOS en Nieuwsuur dinsdag op basis van eigen onderzoek. Voor NRC was de Arbeidsinspectie woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In 2004 stelde de inspectie vast dat het sjouw- en tilwerk te zwaar was voor het personeel. De bedrijven voor wie zij werkten, moesten daarom machines aanschaffen om het werk te verlichten. Ook moesten er rollerbanen komen om het geknield stapelen van koffers minder zwaar te maken. In 2010 leek alles volgens de NOS en Nieuwsuur in orde, maar nadien heeft de toezichthouder nagelaten om te controleren of de zogeheten tilhulpen ook werden gebruikt en vervangen na een defect.

Door gebrek aan controle kwam de inspectie er niet achter dat de machines nauwelijks werden gebruikt. Ook zouden niet alle bedrijven beschikken over de benodigde rollerbanen. Bedrijfsartsen zeggen tegen Nieuwsuur en de NOS dat de helft van het grondpersoneel een beroepsziekte krijgt als er niks verandert. Tegenover de media stelt de toezichthouder nieuwe controles te gaan uitvoeren op de luchthaven. Vorige week vrijdag zou een eerste bezoek zijn gebracht.

Schiphol heeft een chaotische zomer achter de rug, waarbij de luchthaven werd geconfronteerd met grote drukte. Door personeelsgebrek ontstonden er lange rijen en moest Schiphol geregeld vluchten schrappen. In reactie op de gebreken kondigde de luchthaven aan meer te investeren in bagagemedewerkers, schoonmakers, beveiligers en chauffeurs. Gevolg daarvan is wel dat vliegen via Schiphol een stuk duurder zal worden.