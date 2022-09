AP adviseert kabinet: stop het delen van persoonsgegevens aan kerken

De overheid moet stoppen met het ongevraagd delen van persoonsgegevens aan kerkgenootschappen. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dinsdag aan het kabinet, dat een experiment wil uitvoeren om de huidige regels aan te passen. Volgens de privacywaakhond is het delen van persoonsgegevens aan kerken „onrechtmatig” en dient het geen „algemeen belang”. Daarmee druist het in tegen privacywetgeving, aldus de AP.

Nu is het zo dat de overheid automatisch persoonsgegevens van kerkleden deelt na een verhuizing of huwelijk. Kerkleden kunnen daarna een brief verwachten met een uitnodiging lid te worden in een nieuwe gemeente, zonder dat ze hier vooraf toestemming voor hebben gegeven. Een meerderheid in de Tweede Kamer riep het kabinet in 2016 al op een einde te maken aan het delen van gegevens met kerken. Ook de Raad van State oordeelde eerder dat de onderbouwing hiervoor tekortschoot.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelt dat het delen van persoonsgegevens aan andere organisaties die toegang krijgen tot de Basisregistratie Personen (BRP) wel acceptabel is. „Een gemeente kan die gegevens nodig hebben als je een nieuw paspoort aanvraagt”, aldus Wolfsen. „Een pensioenfonds moet het ook weten als jij verhuist, zodat jij je pensioen blijft ontvangen. Maar kerken horen wat ons betreft niet in dit rijtje thuis.”

‘Stap vooruit’

Omdat het kabinet een wijziging wil aanbrengen in een wet waarin persoonsgegevens een rol spelen, is de AP om advies gevraagd. De toezichthouder noemt het „een stap vooruit” dat nieuwe kerkleden wel toestemming moeten geven voor het delen van persoonsdata. Een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering, D66) zegt het AP-advies te „bestuderen”, maar nog niet inhoudelijk te kunnen reageren.

De overheid deelt de gegevens van bestaande kerkleden met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Daarbij zijn verschillende katholieke en protestante kerkgenootschappen betrokken. In totaal gaat het om 5 miljoen kerkleden.