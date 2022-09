Ajax is mede dankzij Calvin Bassey van een ander niveau dan Rangers FC

Ajax is in vrijwel alles een klasse beter dan Rangers FC. Afgelopen zomer bleek dat al in financieel opzicht, toen de Nederlandse kampioen Calvin Bassey voor 23 miljoen euro bij de nummer twee van Schotland wegkocht als vervanger van Lisandro Martínez. Met Bassey in de basis was Ajax woensdag in sportief opzicht oppermachtig tegen Rangers FC. De Amsterdamse club begon met een overtuigende zege (4-0) in Groep A van de Champions League. Edson Álvarez, Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn maakten de doelpunten. Achterin bleef het dicht. „Ze krijgen voetballes”, zong de aanhang van Ajax pesterig naar het elftal en de supporters uit Glasgow.

Ajax liet zien dat het tot een andere categorie behoort dan Rangers FC. De nummer één van Nederland heeft in een groep met Liverpool en Napoli de ambitie om verder te komen, terwijl kwalificatie voor het hoofdtoernooi ten koste van PSV al een hoofdprijs was voor de Schotse club. Tegen Ajax werd duidelijk dat meedoen voor het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst belangrijker is dan winnen.

Rangers FC is een club uit een nog kleinere competitie dan de Eredivisie, wiens beste spelers in Ajax tegenwoordig een tussenstap naar de absolute top van Europa zien. Ajax – dat voor 216 miljoen euro aan spelers verkocht en voor 105 miljoen euro nieuwe spelers binnenhaalde – was een veel grotere partij op de transfermarkt dan Rangers FC, dat 31 miljoen euro zag binnenkomen en 14 miljoen euro uitgaf.

Valse start

De overstap van Bassey van Glasgow naar Amsterdam maakte Rangers FC zwakker en Ajax onmiddellijk beter. Binnen een paar weken is de Nigeriaanse international al onomstreden basisspeler in het elftal van Alfred Schreuder. De 22-jarige verdediger kende nog een wel een valse start bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Bassey stond bij zijn debuut voor Ajax nog maar veertien minuten in het veld, als invaller voor Owen Wijndal, toen hij rood kreeg na een harde overtreding op PSV’er Ismael Saibari. Op de avond zelf was Bassey even van slag, maar hij zette zich er snel overheen. Bassey heeft wel voor grotere problemen gestaan.

Na een schorsing van twee wedstrijden wist Bassey een vaste plek te veroveren. En toen zijn concurrent Perr Schuurs ook nog eens naar het Italiaanse Torino vertrok, nam Bassey ook diens rugnummer 3 over. Hij verontschuldigde zich nog wel bij fans van Ajax, die al een shirt met Bassey en nummer 33 hadden aangeschaft. Bassey vormde samen met Jurriën Timber tegen Sparta, FC Utrecht en Cambuur het nieuwe centrale verdedigingsduo van Ajax. Ze hielden in de competitie drie keer op rij de nul. En op woensdagavond in de Champions League wederom.

Bassey stond bij zijn debuut in de Champions League tegen zijn oude werkgever. De ploeg die Bassey twee weken geleden nog bezocht toen de Rangers in Eindhoven kwalificatie voor de Champions League kwamen afdwingen. Bassey gunde het zijn oud-ploeggenoten van harte.

Op woensdag in de Johan Cruijff Arena draaide hij een knop om en was het in zijn ogen een sportief gevecht dat moest worden gewonnen. Met zijn 1.85 meter lengte, zijn snelheid en zijn kracht, is hij de moderne verdediger waar Ajax naar op zoek was. Bassey bleek achterin een belangrijke schakel bij Ajax, dat vrijwel geen kans weggaf. Rangers scoorde alleen in de tweede helft via Borna Barisic, maar na een ingreep van de VAR werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

Naam van moeder

Hoewel Bassey nog een vrijwel totaal onbeschreven blad in de top van het Europese voetbal was, durfde Ajax het aan om hem tot een van de duurste aankopen te maken. Bassey is een bijzondere mix van een speler met Nigeriaans bloed die het voetbal leerde op veldjes in Italië en Engeland. De verdediger kwam op 31 december 1999 als Calvin Ughelumba in het Italiaanse Aosta op de wereld als zoon van twee Nigeriaanse migranten. Toen zijn ouders later van elkaar gingen scheiden, nam hij de achternaam van zijn moeder Ebere Bassey aan.

Als tiener ging hij aan de hand van haar moeder naar Engeland op zoek naar een beter leven. Bassey had in Oost-Londen echter slechts één doel voor ogen: profvoetballer worden. In de Londense achterstandsbuurt Newham leerde Bassey op straat als voetballer te overleven, terwijl anderen de drugshandel ingingen. Voetbal hield Bassey op het rechte pad. Leicester City bood hem in september 2015 de kans zijn droom waar te maken. Als jeugdspeler zag hij hoe zijn club dat seizoen de verrassende kampioen van de Premier League werd. En de Champions League in mocht.

Bassey kon bij Leicester City in vijf jaar tijd niet de stap naar het eerste maken. Hij vertrok als talentvolle linkervleugelverdediger naar Rangers FC. Aanvankelijk maakte hij onder trainer Steven Gerrard geen bijzondere indruk. Maar na de komst van Giovanni van Bronckhorst naar Glasgow veranderde het perspectief voor Bassey. De Nederlandse coach zag een centrale verdediger in hem. Hij groeide in het hart van de defensie uit tot uit tot een revelatie. Bassey speelde zich in de finale van de Europa League met een ijzersterk optreden tegen Eintracht Frankfurt internationaal in de kijker. Ajax haalde ‘de kolos’ naar Amsterdam.

Bassey kon met Ajax terugkijken op een goed begin van de Champions League. De verdediger kreeg de bevestiging dat hij met zijn nieuwe werkgever een stap vooruit is gegaan. Als dank voor zijn tijd in Glasgow applaudisseerde Bassey na afloop nog wel even naar de fans van de Rangers FC, om daarna de zege met de Amsterdamse aanhang te vieren.