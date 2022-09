Zorgverzekeraar Pro Life gaat ook abortus, euthanasie en transgenderzorg vergoeden

De christelijke zorgverzekeraar Pro Life gaat vanaf 1 januari 2023 ook abortus, euthanasie, transgenderzorg en ‘standaard’ ivf-behandelingen vergoeden in het basispakket. Dat heeft de dochterverzekeraar van Zilveren Kruis dinsdag bekendgemaakt. Pro Life-directeur Jos Leijenhorst schrijft in een persbericht dat de verandering niet wordt doorgevoerd omdat het bedrijf „anders is gaan denken”, maar omdat „mensen uiteindelijk zelf beslissen”.

Aanleiding voor het besluit is volgens de directeur dat er een „tweedeling is ontstaan in de samenleving en soms ook onder christenen”. Binnen de gemeenschap wordt verschillend gedacht over het uitsluiten van vergoedingen zoals abortus of hormoonbehandelingen bij transgenderzorg, zo legt hij uit in een filmpje op de website. Pro Life heeft op het beperkte basispakket veel kritiek ontvangen, ook vanuit de politiek. Eind vorig jaar stelde GroenLinks Kamervragen over de „discriminerende” polis van Pro Life.

De zorgverzekeraar past alleen het basispakket aan. Die polis wordt gelijk aan die van andere verzekeraars. In de aanvullende verzekering zal Pro Life zich wel „met christelijke waarden onderscheiden”, zo laat een woordvoerder weten. Ook zal de verzekeraar zich nog steeds extra inzetten voor bijvoorbeeld christelijke psychologische hulp bij levensvragen en ivf-behandelingen zonder donorsperma. Omdat de naam Pro Life doet denken aan de gelijknamige anti-abortusbeweging, zal de zorgverzekeraar onderzoeken of de naam na de veranderingen in het basispakket nog steeds bij het bedrijf past.

