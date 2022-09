Zo’n vijftig vrouwen melden ongewenst gedrag bij Formule 1 in Zandvoort

Zo’n vijftig vrouwen zeggen dat ze bij de Grand Prix in Zandvoort afgelopen weekend te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van mannen. Ze hebben zich gemeld bij de fanclub Formule 1 Vrouwen, die zes jaar geleden is opgericht door Svenja Tillemans. In juli kreeg zij ook al meldingen van seksisme en racisme bij de Grand Prix in het Oostenrijkse Spielberg. Dat zijn er tot nu toe meer dan honderd. Volgens Tillemans blijven die, net als de berichten over Zandvoort, nog steeds binnenkomen.

Tillemans hoorde verhalen van vrouwen die in Zandvoort zijn betast op de borsten, billen en buik of ongevraagd gezoend op de mond. Ook zijn vrouwen lastig gevallen met opmerkingen als „kijk niet zo chagrijnig, volgens mij moet je gewoon hard genomen worden” of „ik loop even achter je langs maar ik stop er wel wat in bij je”. Sommige vrouwen die Max Verstappen niet steunden, vertelden Tillemans dat ze een bierdouche hebben gekregen. Een vrouw die zich bij Tillemans meldde, heeft zich zo onveilig gevoeld dat ze het sportevenement nooit meer wil bezoeken.

Ook hebben zo’n tien mannen zich bij Formule 1 Vrouwen gemeld die soortgelijke incidenten in Zandvoort zagen gebeuren. Ze zeggen zich te schamen omdat ze niet hebben ingegrepen, vertelt Tillemans. Andere mannen berichtten haar om te zeggen dat vrouwen „niet moeten zeiken” en dat dit gedrag „erbij hoort”. Tillemans zegt de vrouwen die zich bij haar melden aan te moedigen om aangifte te doen. Tot nu toe heeft niemand dat naar haar weten gedaan. Op basis van de verzamelde verhalen gaat Tillemans in gesprek met de organisatie van de Grand Prix.

Lees ook: ‘Motorsport moet seksisme als een probleem erkennen’