Pianist Lars Vogt liet duizenden schoolkinderen kennismaken met klassieke muziek

Pianist en dirigent Lars Vogt is maandag op 51-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn management maandagavond bekend op Twitter. Hij leed sinds februari vorig jaar aan leverkanker. Vogt werd geboren in het Duitse plaatsje Düren, 35 kilometer ten zuidoosten van Heerlen. Hij studeerde piano in Hannover, waar hij in 2013 docent werd. In 1990 won hij de tweede prijs op het prestigieuze Leeds pianoconcours. Sindsdien werd hij bekend als pianist die alles kon spelen van Bach tot Berg, zowel solistisch als in vele kamermuziekformaties. In 2003 werd hij de eerste ‘pianist in residence’ van de Berliner Philharmoniker. In 2005 verwierf hij naast faam ook nog veel sympathie in Duitsland met de oprichting van zijn educatieproject ‘Rhapsody in School’, dat professionele klassieke musici verbindt aan scholen.

Ondanks zijn ziekte speelde Vogt afgelopen jaar gewoon door. In mei van dit jaar maakte hij nog indruk met Beethovens Hammerklaviersonate en Janáceks Pianosonate 1.x.1905 in TivoliVredenburg in Utrecht en het Muziekgebouw in Amsterdam. Over de diagnose was Vogt vorig jaar openhartig in een interview met Van Magazine: „Alles wat ik heb kunnen ervaren in mijn leven was geweldig. Zelfs als het nu zou eindigen… ik weet niet of er een schepper is, maar als hij er is, dan kan ik alleen maar tegen mijn petje tikken en hem danken. Het is te gek, de mensen die ik hem mogen ontmoeten, het werk dat ik heb mogen doen. Werkelijk ongelofelijk.” Ook vertelde hij dat hij soms zelfs tijdens de chemokuren doorging met pianospelen.

Naast pianist was Vogt ook artistiek leider van een eigen festival ‘Spannungen’ , dat hij in 1998 oprichtte bij een waterkrachtcentrale in Heimbach bij Keulen. Ook begon hij zich steeds meer toe te leggen op dirigeren. Hij was dirigent van het Britse kamerorkest Royal Northern Sinfonia tussen 2015 en 2020. In 2020 werd hij chef van het Orchestre de chambre de Paris, waar zijn contract vorig jaar nog verlengd werd tot en met 2025. Vogt zou het orkest deze vrijdag leiden, maar het orkest zocht vorige week al naar een vervanger.

Met het Orchestre de chambre de Paris bracht Vogt in maart dit jaar nog zijn laatste cd-opname met daarop de twee pianoconcerten van Felix Mendelssohn.

Volgens zijn management Askonas Holt stierf Vogt omringd door familieleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.

https://www.youtube.com/watch?v=zMV5gCmnMlk