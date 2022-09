Zeker 35 doden bij aanslag in Burkina Faso

Bij een aanslag in het noorden van Burkina Faso zijn maandag zeker 35 mensen om het leven gekomen en nog 37 gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus. Alle slachtoffers zijn burgers.

Een voertuig in een bevoorradingskonvooi reed tijdens een rit van het noorden van het land richting hoofdstad Ouagadougou op een explosief. Jihadistische militanten plegen in deze regio in het West-Afrikaanse land sinds 2015 toenemend aanslagen op dorpen, politie en militairen. De explosie van maandag is voor zover bekend niet opgeëist.

Noord-Burkina Faso maakt onderdeel uit van de Afrikaanse Sahel, een regio die de afgelopen jaren toenemend door geweld wordt geteisterd. Verschillende groeperingen vechten om land en handels- en smokkelroutes. Lokale bevolkingen lijden daaronder: de humanitaire ngo Norwegian Refugee Council becijferde maandag dat een op de tien mensen in Burkina Faso, zo’n twee miljoen burgers, momenteel ontheemd is door conflict en geweld.

