Op de avond dat Russische troepen Donetsk en Loehansk binnentrokken, maandag 21 februari, was de VVD net begonnen aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mark Rutte zat bij Jinek en had het over zijn oude Saab – die had een lekke band. Pas ná het reclameblok ging hij weg en op sociale media zag je foto’s van George W. Bush die op 9/11 over de aanslagen hoort. Hij zit in een klas met kinderen en blijft nog minutenlang meedoen met de les.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz haalde zondag uit naar Poetin en zei dat zijn regering iedereen helpt die het moeilijk krijgt door de hoge energieprijzen. Emmanuel Macron zei in augustus dat de Fransen zich moesten voorbereiden op een zware winter. Dat was „de prijs van de vrijheid”. En Rutte? Die moet, zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) vorige week bij BNR, ook eens zeggen wat er voor Nederland „op het spel staat”, en dat er „offers” gebracht moeten worden. Hoeveel persconferenties waren er niet geweest in de coronacrisis? En nu, over de oorlog? Nul, zei Sjoerdsma.

Dat Rutte het al vanaf vrijdag 25 februari élke week over „die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne” heeft, op zijn persconferentie na de ministerraad, weet misschien alleen het groepje journalisten in de zaal van Nieuwspoort en politieke junks die online meekijken. Hij zegt vaak dat de strijd tegen „de agressie van Poetin” ook die „van ons” is, en soms ook wat er op het spel staat: „Onze vrijheid, onze manier van leven.”

Ambtenaren van Ruttes ministerie zetten de oorlog in Oekraïne steeds in zijn tekst, hoor ik, omdat die zoveel betekent: de prijzen stijgen, de asielopvang is voller. Maar als het bijna geen krant of tv-uitzending haalt, doe je dan niet iets fout?

Er was één persconferentie, in juni, waarop Rutte minutenlang doorpraatte over Oekraïne. Bijna alsof hij Nederland toesprak vanuit het Torentje. Hij begon over de zorgen van mensen „in deze onzekere tijd” en zei dat de gevolgen van de oorlog nog een tijd „onder ons” zouden blijven. Het viel niet op, omdat het de inleiding was op het nieuws dat Nederland het kandidaat-EU-lidmaatschap van Oekraïne steunde, al had Rutte eerst gezegd van niet. Dáár gingen de vragen over.

Op Ruttes ministerie hoor ik ook dat Nederlanders niet zitten te wachten op grote woorden zoals die van Macron. Ze willen oplossingen, plannen op Prinsjesdag.

De premier begint dus week na week over de oorlog, maar niemand hoeft het te horen?

Afgelopen vrijdag zegt Rutte dat er een „afgewogen pakket koopkrachtmaatregelen” komt, het gaat beter in Ter Apel en de boeren praten weer met het kabinet. „Op drie terreinen voortgang. We zijn er zeker nog niet.”

De ambtenaren hadden het er van tevoren over gehad. Wéér Oekraïne, dus vier onderwerpen? Het werd net wat te veel.

