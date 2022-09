Een goeie honderd mensen hebben verzameld bij de kerk naast de dennenbossen. De zon is te ongegeneerd vrolijk, de kerkklokken willen haar doen zwijgen. Er zijn wielrenners met een ouderwetse bloemenkrans, oud-collega’s van de overledene in zwarte pakken, een man met een shirt van een doe-het-zelfzaak. Vandaag wordt Paul Vandevelde begraven, eenentachtig jaar, slachtoffer van anonieme schurken en zichzelf.

De vier vrouwen lopen tussen de rouwenden. Billie staat naast haar mama, weggedoken in een zwarte hoodie. De vrouwen omhelzen bekenden, knikken bij woorden van troost en blijven de hele tijd in elkaars buurt. Alsof een zesde zintuig hen samenhoudt. Dat de vrouwen elkaar onderling niet zijn gaan wantrouwen of zwart maken, dat is het enige lichtpuntje in deze fraudezaak.

Ik vraag me af of ik hier wel mag zijn. Of ik me niet te pletter moet schamen. Als detective ben ik een mislukkeling. Ik heb Pauls geliefden ondervraagd en binnenstebuiten gedraaid, ik heb zijn dode lichaam besnuffeld. Ik heb zijn dubbelleven wel aangevoeld maar ben het online inferno van Paul Vandevelde niet binnengegaan.

De halve identiteit van een mens is online terug te vinden. De andere helft blijft onbekend. We spelen allemaal mee in een gokspel waarvan niemand de uitkomst kan voorspellen. De scammer of de groep scammers zijn als een schrijver te werk gegaan. Met grote toewijding hebben ze geobserveerd, gelezen en een personage gekneed dat op de kleindochter van Paul Vandevelde leek. Ze hebben Billies taal overgenomen en haar geschiedenis uitgeput; de gokverslaving van haar mama ingezet om Paul over de streep te halen, om de in zichzelf gekeerde man uit zijn tent te lokken. Volledig op zijn zwakke plekken ingespeeld. Ze hebben gegokt en gewonnen. De vis heeft gebeten.

Het verbaast me niet dat deze man een begrafenis en geen crematie wilde. Misschien springen er kaboutertjes mee in het graf om de dode met verhaaltjes te vermaken tot zijn geliefden terug bij hem zijn. Wanneer de kist de grond ingetakeld is, lijkt het eeuwige leven verder dan ooit. De vier vrouwen staan in een halve cirkel bij het graf en klampen zich aan elkaar vast. Er worden snijbloemen op de kist geworpen, in de donkerbruine aarde, waar de bloemen niet horen, ze zijn er net hun hele leven lang uitgekropen, naar de zon.

Nu weet ik het heel zeker. Na deze begrafenisdienst neem ik afstand. Ik lever mijn badge in en ik stop ermee. Ik denk dat ik genoeg verhalen heb verzameld, dat ik de echte lelijkheid van zoveel kanten in de ogen heb gekeken. Het is de hoogste tijd om er iets mee te gaan doen. Ik neem een hond en ik word schrijver. Schrijvers zijn allemaal mislukkelingen en lafaards, maar ze maken er iets van. Ik sluip stilletjes weg en glimlach als ik zie hoe een onbekende een stenen egel op zijn grafsteen heeft geplaatst, een klein monument voor Paul Vandevelde. Gelukkig heb ik mensen nooit als normale wezens beschouwd.