Waterstof maken uit woestijnlucht

Waterstof maken uit lucht. Dat klinkt als luchtfietserij, maar onderzoekers van de Universiteit van Melbourne hebben een elektrolyser ontworpen die water uit lucht absorbeert en het vervolgens splitst in waterstof en zuurstof. Deze aanpak kan de productie van waterstof minder afhankelijk maken van vloeibaar zoet water, schrijven ze dinsdag in Nature Communications.

Waterstof is een veelzijdige energiedrager. Het kan dienen als brandstof, grondstof voor chemische processen en als langetermijnopslag voor wind- en zonne-energie. Groene waterstof wordt gemaakt met elektrolyse. Door stroom door water te leiden, splitsen watermoleculen in waterstof en zuurstof. Op veel plekken op aarde waar goed wind- en zonne-energie kan worden opgewekt voor dit proces, is vloeibaar water schaars. Maar in lucht zit ook veel water, zelfs op droge plekken.

In de zogenoemde direct air elektrolyzer wordt gebruik gemaakt van vochtopnemend elektrolyt, een soort spons, met aan de onderkant daarvan de anode, waar zuurstof wordt gevormd, en aan de bovenkant de kathode, waar waterstof wordt gevormd. De werkzame stof in de elektrolyt is zwavelzuur, dat zowel vochtopnemend als goed geleidend is.

Voor een veldtest zijn vijf elektrolyzer-modules op elkaar gestapeld, met bovenop een zonnepaneel voor de stroomvoorziening. De test werd uitgevoerd op de campus van de universiteit van Melbourne, waar de luchtvochtigheid varieerde van 20 tot 40 procent. Op een zonnige zomerdag leverde het zonnepaneel van de testopstelling 400 mA, en 2,68 volt en produceerden de elektrolysermodules 1.490 ml waterstof. Zou je dit opschalen dan kan hiermee op een zonnige dag 745 liter waterstof per vierkante meter kathode gemaakt worden, rekenen de onderzoekers voor – dat is 3,7 m3. De energie-efficiëntie ligt op 44 procent bij 20 procent luchtvochtigheid, oplopend tot 53 procent bij 80 procent. Dat is weinig, bij bestaande elektrolysers wordt 70 tot 80 procent van de energie die erin gaat omgezet in waterstof.

Was-droogcombinatie

„Wat ook gewoon kan is eerst het water uit de lucht halen, en daarna elektrolyse doen. Dat lijkt mij goedkoper en efficiënter”, zegt Thijs de Groot, universitair docent elektrochemische procestechniek aan de TU Eindhoven en innovatietechnoloog bij HyCC. Hij is skeptisch over de gecombineerde aanpak en maakt de vergelijking met een was-droogcombinatie. „Dat klinkt leuk, maar een losse wasmachine en een losse droger werkt toch beter.”

„Het watergebruik van elektrolysers in woestijnen is inderdaad een aandachtspunt, maar het afvoeren van geproduceerde waterstof is een grotere uitdaging”, zegt De Groot. „Om het in perspectief te plaatsen: de nieuwe waterstoffabriek van Shell in Rotterdam van 200 MW zal niet meer water nodig hebben dan een Nederlands dorpje met 10.000 inwoners, dat valt toch mee.”