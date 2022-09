Verdachte dodelijke steekpartij Canada dood aangetroffen

Een van de twee broers die verdacht worden van de reeks steekpartijen in het westen van Canada is dood aangetroffen door de politie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de regionale politie. Het tweetal zou zondag in een inheemse gemeenschap zeker tien mensen hebben gedood en achttien anderen verwond hebben. Sindsdien zijn honderden politieagenten betrokken bij een klopjacht op de daders.

Bij deze klopjacht werd het lichaam van de 31-jarige Damien Sanderson dood aangetroffen in dezelfde gemeenschap in de provincie Saskatchewan waar de meeste steekpartijen plaatsvonden. Volgens Rhonda Blackmore, ondercommandant van de politie in Saskatchewan, is hij mogelijk door zijn nog voorvluchtige broer Myles omgebracht.

Deze Myles Sanderson is volgens de politie waarschijnlijk gewond. Desondanks wordt men gewaarschuwd hem niet te benaderen. „Myles heeft een lang strafblad met betrekking tot zowel personen als eigendomsdelicten”, aldus Blackmore. „We beschouwen hem gewapend en gevaarlijk. Benader hem niet”.

Over het motief van de daders, die volgens de politie hun slachtoffers willekeurig hebben aangevallen, is nog niets bekend. Onder de doden zijn vrouwen en ouderen. In Saskatchewan en de nabijgelegen provincies Alberta en Manitoba is na de reeks aanvallen de noodtoestand uitgeroepen. Premier Justin Trudeau heeft met afschuw gereageerd op de steekpartijen en zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers betuigd.

