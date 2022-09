Zorgakkoord: vaker online consult, en verder reizen

Mensen die ziek zijn zullen de komende jaren vaker op zichzelf zijn aangewezen. Ze zullen vaker online in plaats van bij de huisarts hun antwoorden moeten vinden of alleen aanspraak maken op een digitaal consult. Ze zullen verder moeten reizen voor de benodigde zorg, en er soms meer voor moeten betalen.

Dat is het toekomstbeeld dat oprijst uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) en de zorgsector afspraken maken voor de komende vier jaar, en dat in handen is van NRC. Het akkoord ligt nu bij de branchepartijen, zoals huisartsen, wijkverpleging en ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat die daar volgende week hun handtekening onder zetten. Met het akkoord hoopt Kuipers de zorgkosten in toom te houden.

Opvallend is dat het akkoord grotendeels gelijk is aan het concept dat vorige maand al uitlekte. Ook punten waarop veel kritiek kwam zijn weinig veranderd. De vorige versie veroorzaakte een hoop onrust onder met name huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hun budget wordt naar beneden bijgesteld. Bij huisartsen gaat het om 80 miljoen minder, bij wijkverpleegkundigen om maar liefst 600 miljoen. Geld dat afgelopen jaren bedoeld was voor de sector, maar bij zorgverzekeraars op de plank bleef liggen. De sectoren waren daar boos over: verzekeraars hadden dat geld gewoon moeten uitgeven.

Het ministerie ziet het echter niet als bezuiniging. Nadat het budget naar beneden is bijgesteld, krijgen huisartsen en wijkverpleegkundigen er in het akkoord weer honderden miljoenen bij.

Huisartsen en verpleegkundigen krijgen in de nieuwe versie wat tegemoetkomingen. Zo staat er dat alle zorgverzekeraars meer tijd voor de patiënt moeten aanbieden per 2023, een grote wens van huisartsen. En op de valreep heeft het ministerie beloofd 48 miljoen te investeren in de verpleegkunde-sector.

Vrije artsenkeuze

Aan de vrije artsenkeuze wordt flink getornd. Al langer proberen verzekeraars en het ministerie het voor patiënten onaantrekkelijk te maken om een zorgaanbieder zonder contract te kiezen. Zorgaanbieders willen vaak dolgraag een contract afsluiten, maar verzekeraars vinden dan dat ze genoeg zorg hebben ingekocht in die regio.

De maatregelen in het nieuwe akkoord zijn, zo vindt Ger Jager van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, „een aanval” op ongecontracteerde zorg. In het akkoord staat dat patiënten in de toekomst eerst een offerte moeten goedkeuren van een ongecontracteerde aanbieder, voordat zij aan het zorgtraject beginnen. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen voor onverwachte kosten komen te staan. Jager vindt dat „bizar”: „Hoe kun je een offerte maken zonder diagnose? En hoe kun je een diagnose stellen zonder de patiënt te zien?”

Een andere maatregel is dat verzekeraars ongecontracteerde aanbieders minder dan nu (vaak rond de 75 procent van het wettelijke tarief) mogen gaan betalen. „Hiermee wordt het duurder voor patiënten om toegang te krijgen tot zorg”, zegt Jager, „terwijl er grote wachtlijsten zijn bij de aanbieders met contract.”

Net als in de concept-versie is in het zorgakkoord niets vastgelegd over verduurzaming van de zorg. In NRC noemde onder anderen intensivecare-arts Diederik Gommers dat „onbegrijpelijk en onverantwoord”.

Concentratie van zorg speelt een grote rol in het akkoord. Kuipers is ervan overtuigd dat zorg er beter van wordt als ziekenhuizen minder verschillende behandelingen doen. Ingewikkelde behandelingen zullen in de toekomst dan ook op minder plekken in Nederland worden uitgevoerd. Ziekenhuizen die te weinig van zulke behandelingen doen, moeten daarmee stoppen.

Wat daarbij helpt is dat, zoals verwacht, de 45-minutennorm wordt losgelaten: sinds 2002 was de afspraak dat alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp in een ziekenhuis moeten kunnen bereiken. Maar de norm „is niet medisch onderbouwd”, aldus de minister. VWS belooft eind dit jaar met nieuwe normen te komen.

Spoedzorg

Wat ook overeind blijft in het akkoord: de spoedzorg moet „ingrijpend transformeren”. Die loopt nu vast: er is te weinig personeel, en de vraag neemt toe. Het idee is bijvoorbeeld dat lang niet iedereen die snel zorg nodig heeft ook naar een volledig uitgeruste spoedpost moet. Daarom moet een deel van de spoedzorgvragen straks terechtkomen bij wijkverpleegkundigen, verloskundigen, de huisarts of de revalidatiearts.

In het zorgakkoord staan verder een heleboel voornemens om veel te gaan praten met elkaar. De 135 pagina’s lezen als een lange opsomming van wat er nog aan documenten moet worden opgesteld. Daar zijn allerlei ambtelijke termen voor bedacht. Werkgroepen gaan aan de slag om te komen tot verkenningen, transformatieplannen, werkprogramma’s, regiobeelden, regioplannen, procesvoorstellen, werkagenda’s, een menukaart, leidraden en afwegingskaders. Voor elk stuk dat er moet komen is er weer een andere deadline, of een ander samenwerkingsverband.

Naar aanleiding van de vorige versie van het akkoord klaagde de Tilburgse ziekenhuisbestuurder Bart Berden dat het akkoord „meer vroom dan realistisch” is. Er ontbreekt een echte oplossing voor het probleem dat de zorg door personeelstekort uit zijn voegen barst. De ongemakkelijke waarheid is volgens Berden dat artsen en verpleegkundigen niet meer alles kunnen doen en vaker „nee” zullen verkopen, „maar die boodschap vindt het kabinet te moeilijk”.