Huishoudelijke hulp in Spanje krijgt recht op werkloosheidsuitkering

De huishoudelijke hulpen in Spanje hebben na tien jaar strijd een historisch succes geboekt. De Spaanse regering nam dinsdag een wet aan waarin staat dat ook zij aanspraak kunnen maken op een uitkering als ze hun werk verliezen. Ook hun arbeidsomstandigheden worden verbeterd. De wet is vanaf oktober van kracht. Met de stap wil de regering een einde maken aan de arbeidsdiscriminatie.

De groep, die voor 95 procent uit vrouwen bestaat, werkt meestal in huis bij gezinnen en ouderen, waar ze het huishouden en de zorg voor kinderen en ouderen op zich nemen. Vaak gaat het om constructies waarbij de hulp in huis woont. Tot nu toe hadden ze geen recht op een uitkering wanneer zij zonder werk kwamen te zitten.

Het probleem werd vooral zichtbaar tijdens de coronacrisis, toen zeker vierhonderdduizend huishoudsters in de problemen kwamen omdat ze geen inkomsten meer konden vergaren. Een van de oorzaken was dat huishoudelijk hulpen vaak zwart werken, ook omdat het veelal migranten zijn zonder de juiste documenten. Werkgevers kunnen hen daarom gemakkelijk zonder opgaaf van redenen op straat zetten.

Gelijke behandeling

„Ik baal ervan dat het zo lang heeft moeten duren. We wilden gewoon gelijke behandeling, net als alle arbeiders. Meer niet”, reageert de 60-jarige Juliana Guerrero Rodriguez uit de Dominicaanse Republiek. Toen ze twintig jaar geleden in Madrid aankwam, waar ze nog altijd woont, begon ze meteen te werken als huishoudelijk hulp. „Ik kreeg geen contract. Ze zeiden dat dit niet mogelijk was en dat ik daar minimaal drie jaar op moest wachten. Ik wist niet beter en geloofde hen.”

Rodriguez maakte lange dagen, kreeg op nationale feestdagen geen vrij en werd voorgelogen over haar rechten. Daarbij werd ze ook onderbetaald. „Omdat ik in vergelijking met de Dominicaanse Republiek veel verdiende, had ik het niet door”, zegt ze erover.

Toen ze na drie jaar nog steeds geen contract kreeg, ging ze voor een ander gezin werken. Maar daar kwam ze in dezelfde situatie terecht.

Veel vrouwen die huishoudelijk werk doen, hebben vergelijkbare ervaringen. Met meerdere demonstraties bij het Congres van Afgevaardigden probeerden ze de afgelopen tien jaar aandacht te vragen voor hun situatie. De dinsdag aangenomen wet zal hun financiële onzekerheid voor een belangrijk deel wegnemen.