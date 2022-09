‘Shell en ExxonMobil zetten gaswinner NAM te koop’

Shell en ExxonMobil zetten dochteronderneming de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te koop. Dat bevestigt een bron aan NRC na berichtgeving door het Britse persbureau Reuters. De olie- en gasbedrijven, die beide 50 procent aandeel in de NAM hebben, zouden 1 miljard dollar (1 miljard euro) op willen halen met de verkoop. Of er zich al een (potentiële) koper heeft gemeld, is niet bekend.

Volgens Reuters willen Shell en ExxonMobil van de NAM af vanwege de huidige ontwikkelingen op de gasmarkt, zoals de sterk gestegen prijzen. Ook zou het passen bij de strategie om onderdelen te verkopen die niet langer tot de kernactiviteiten van de twee bedrijven horen. Vorig jaar maakte NAM-directeur Johan Atema bekend dat de maatschappij alle gas- en olievelden in Nederland verkoopt, met uitzondering van het Groningenveld en gasopslagen bij Norg in Drenthe en Grijpskerk in Groningen.

De NAM, die is opgericht in 1947 en ongeveer 1.100 medewerkers heeft, is hoofdzakelijk bekend van de gaswinning in Groningen. De maatschappij exploiteert het Groningenveld. Deze gaswinning leidde vervolgens tot aardbevingen en onveilige woonsituaties voor Groningers – wat de NAM ontkende. Ook weigerde de maatschappij zich toe te leggen op het betalen van de versterkingsoperatie voor de 26.000 beschadigde Groningse huizen.

Het conflict hierover met het Rijk is hoog opgelopen. De NAM wilde niet meer dan 60 procent van de versterkingskosten betalen – de overheid zou niet duidelijk genoeg hebben gemaakt waar het geld voor nodig was – en betaalde facturen niet. De NAM begon daarover een arbitrageproces tegen de staat. Later bleek dat de NAM het Rijk sinds mei 2020 onder druk heeft gezet om minder huizen te versterken dan de overheid wilde. Volgens de maatschappij hoefden nauwelijks huizen versterkt te worden.

Lees ook: Ook toen de boerderij al op 63 stutten leunde, draaide het kabinet de gaskraan verder open