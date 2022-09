Autistische advocate Woo bezorgt Netflix onverwachte hit

Serie Extraordinary Attorney Woo.

Van: Yoo In-sik, Moon Ji-won

Met: Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young, Ha Yoon-kyung Netflix, 16 afl. van 70 min. ●●●●●

De onverwachte kijkcijfersrecordbreker bij Netflix deze zomer is een serie over een jonge autistische advocate met een fotografisch geheugen en een voorliefde voor walvissen. Het gaat om Woo Young-woo (gespeeld door Park Eun-bin) die in zestien afleveringen met moeite een plekje op een groot advocatenkantoor in Seoul verovert.

De Zuid-Koreaanse tv-serie Extraordinary Attorney Woo, ook in Nederland te zien, werd midden augustus met 77,4 miljoen gestreamde kijkuren wereldwijd de bestbekeken serie van de streamingdienst. En versloeg volgens Variety daarmee Netflix’ eigen Engelstalige hit The Sandman.

Niet gek voor een tv-serie van een relatief klein Zuid-Koreaans tv-station, ENA, over een niet alledaagse heldin, zonder doorsnee schurken. Ook het succes is niet doorsnee. Netflix’ Zuid-Koreaanse gruwelthrillerserie Squid Game uit 2021, over armen die bij dodelijke kinderspelletjes geld kunnen winnen, bijvoorbeeld, was een instant kijkcijferhit.

Zo niet Extraordinary Attorney Woo. Enthousiaste kijkersreacties deden, eerst in Zuid-Korea zelf, het succes stukje bij beetje groeien. Bij het Netflix-publiek ging dat daarna net zo. Regisseur Yoo In Shik had twijfels gehad of het mainstream publiek wel kon sympathiseren met de verhalen en gedachten van de autistische heldin, zei hij in The Korea Herald.

Dat dat is gelukt heeft twee redenen. Ten eerste de opzet van de serie, geschreven door Moon Ji-won. „We wilden in Woo’s personage zowel de extreme voordelen als de extreme nadelen (van autisme) laten zien.” vertelde ze op de site Koreaboo.

Ernst en humor

Zo kent Woo dankzij haar fotografisch geheugen het hele Koreaanse wetboek van buiten. Dat levert in de eerste aflevering al een sterke en geestige openingsscène op. De ‘schurken’ in deze serie zijn de vooroordelen tegen autisme die Woo moet overwinnen.

De knappe mengeling van ernst en humor in deze serie is de tweede succesreden. Hoe Woo de voor haar bedreigende kantoordraaideur leert passeren, doordat een collega haar daarvoor danspasjes aanleert, is aandoenlijk en grappig.

De makers is verweten dat de hoofdrolspeelster niet zelf autistisch is. En dat autisme niet in al zijn facetten juist uitgebeeld zou worden. Maar er zijn ook veel positieve reacties. Zo was de autistische Amerikaanse advocaat Haley Moss blij met hoe de hoofdpersoon als compleet mens wordt neergezet: „Woo verknalt dingen, leert en groeit, samen met anderen”, terwijl volgens haar in de media doorgaans mensen met een autisme spectrum stoornis niet als „mensen met een volledige persoonlijkheid en interesses” neergezet worden.

Extraordinary Attorney Woo is ook een rechtbankserie, met elke aflevering een spannende rechtszaak waarbij je en passant wat over Zuid-Korea opsteekt. Gaandeweg merk je dat die rechtszaken mooi verweven zijn met de sociale strijd die de geniaal-autistische Woo moet voeren, met zichzelf, met de liefde, met maatschappelijke acceptatie. Je ontdekt dat Woo’s vader, die een gimbaprestaurantje drijft, (gimbap is de Koreaanse sushi-variant) een geheim bewaart en dat Woo’s topadvocatenkantoor een felle strijd met de concurrent voert. Zelfs Woo’s monomane, poëtisch verbeeldde obsessie met walvissen past in het plot vol verrassende wendingen. Zo zwemt er een orka door de rechtbank en legt Woo uit dat autisme haast net zo veel varianten kent als er walvissoorten zijn.