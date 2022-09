Pakistan tracht ramp met overlopend meer af te wenden

Met man en macht proberen de Pakistaanse autoriteiten de schade te beperken dat een groot meer in de zuidelijke provincie Sind kan aanrichten dat door de aanhoudende moessonregens zo vol is gelopen dat het buiten zijn oevers dreigt te treden. Honderdduizenden woningen dreigen daardoor te worden overspoeld.

Het gaat om het Manchar-meer, het grootste zoetwaterreservoir van Pakistan. De wateroverlast plaatst de autoriteiten voor duivelse dilemma’s. Om honderdduizenden andere mensen in de buurt van het meer te sparen, werden op sommige plaatsen waar de schade naar verwachting relatief gering zou zijn opzettelijk juist al gaten in de dijken rond het meer gemaakt. Zo hoopten ze de druk op de dijken te verminderen. Voorafgaande aan deze maatregel werden sinds zondag zo’n 135.000 mensen uit zo’n vierhonderd dorpen geëvacueerd. Toch bleef het waterpeil dinsdag nog stijgen.

Ook veel mensen uit andere naburige plaatsen zijn gevlucht uit vrees voor het water. Achterblijvers proberen op kwetsbare plekken met zandzakken en andere middelen de dijken zoveel mogelijk te versterken. Sommige steden zijn al in een soort eilanden veranderd. Dit geldt onder meer voor de plaats Johi. Ook een plaatselijk vliegveld is ondergelopen.

In totaal hebben tientallen miljoenen Pakistanen last van de enorme overstromingen die zich de laatste weken in het land hebben voorgedaan als gevolg van extreem zware moessonregens en smeltende gletsjers in de bergen in Noord-Pakistan. Het dodental als gevolg van de watersnood is gestegen tot 1.325, onder wie 466 kinderen. Meteorologen houden rekening met nog meer regen de komende weken. Op veel plaatsen is voor zover bekend nooit eerder zoveel regen gevallen in zo korte tijd.

Befaamde ruïnes

Pakistaanse archeologen waarschuwen intussen dat ook de befaamde ruïnes van Mohenjo Daro, overblijfselen van een beschaving van zo’n vijfduizend jaar geleden, schade oplopen door de harde regenbuien. Verscheidene oude muren zijn daardoor al ingestort, al is het er nog niet tot overstromingen gekomen. Bij eerdere overstromingen bleef de waterschade er vaak beperkt doordat de oorspronkelijke bewoners naar de normen van die tijd een heel doelmatig afwateringssysteem hadden geconstrueerd.

Een lichtpunt werd intussen gemeld uit de grensstreek met Afghanistan, waar bewoners zich al wekenlang zonder elektriciteit moesten zien te redden. Daar keerde de stroom dinsdag eindelijk terug.

Ook elders in Zuid-Azië neemt de overlast als gevolg van zware moessonbuien toe. In de zuidelijke Indiase stad Bangalore (Bangaluru), een centrum voor hightechbedrijven, deden zich dinsdag eveneens overstromingen voor.

De moessonregens van Zuid-Azië beginnen doorgaans in juni boven de Golf van Bengalen en de zuidelijke Arabische Zee. De regenwolken drijven dan geleidelijk in noordelijke richting om in de loop van de zomermaanden over Noord-India en Pakistan te trekken. De regens zijn voor boeren van cruciaal belang.

Maar vooral in Pakistan is er dit jaar veel meer gevallen dan anders.

Experts achten het waarschijnlijk dat het extreme weer deels op conto van de mondiale klimaatverandering kan worden geschreven. Pakistan heeft daarom om hulp van de internationale gemeenschap verzocht.