Opnieuw inflatierecord: 12 procent in augustus

De inflatie lag in augustus op 12 procent. Dat is opnieuw een record: nog nooit werd zo’n hoog percentage gemeten. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de inflatie sinds 1963 bijhoudt. In juli bedroeg de inflatie nog 10,3 procent, destijds het hoogst gemeten percentage sinds 1975. Met name voedsel en energie zijn fors duurder geworden.

Het inflatiecijfer wil zeggen dat prijzen van consumentenproducten in augustus gemiddeld 12 procent duurder waren dan in diezelfde maand een jaar eerder. Met name de prijzen van energie, zoals elektriciteit, gas en stadswarmte, drijven de inflatie op. Die worden gemeten op basis van nieuw afgesloten contracten. Pas bij het afsluiten daarvan gaan de kosten die burgers maken daadwerkelijk omhoog, al komt de prijsstijging lager uit voor wie nog geen nieuw contract heeft gekregen. In augustus was energie 151 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook voedsel is fors duurder geworden, aldus het CBS, gemiddeld zo’n 13,1 procent. Met name de prijzen van pastaproducten, zoals spaghetti of macaroni, zijn in prijs gestegen. Waarschijnlijk komt dat door de wereldwijde graantekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Rusland en Oekraïne zijn twee van de grootste exporteurs van graan ter wereld.

Het CBS hanteert twee verschillende methoden om de inflatie te berekenen. In dit geval gebruikt het instituut zogeheten consumentenprijsindex, maar eenmaal per maand brengt het ook de HICP uit. Dat is een methode die de Europese Centrale Bank gebruikt voor het monetaire beleid in de eurozone en laat vergelijkingen tussen landen toe. Het belangrijkste verschil met de Nederlandse consumentenprijsindex is dat de HICP de kosten voor wonen in een koophuis niet meeneemt, maar in plaats daarvan enkel de huurprijzen. In augustus lag de HICP op 13,6 procent.